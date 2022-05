Για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, ο Αμερικανός παγκόσμιος πρωταθλητής του 1978 θα βρεθεί και πάλι σε cockpit μονοθεσίου της F1.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Μαϊάμι, εκτυλίχθηκε μια πολύ όμορφη ιστορία. Λίγο πριν σβήσουν τα φώτα για την εκκίνηση του πέμπτου αγώνα της Formula 1 στο 2022, είχαμε μία πολύ όμορφη συζήτηση on camera ανάμεσα στους Μάριο Αντρέτι και Ζακ Μπράουν.

Στο καθιερωμένο του «grid walk», ο παρουσιαστής του Sky Sports, Μάρτιν Μπράντλ, βρήκε στο γεμάτο από κόσμο grid του Grand Prix Μαϊάμι, τον πρώην πρωταθλητή της Formula 1, Μάριο Αντρέτι. Ο Βρετανός ρώτησε τον Αμερικανό αν θα ήθελε να οδηγήσει ένα σύγχρονο μονοθέσιο F1.

O Αντρέτι απάντησε με ενθουσιασμό: «Φυσικά. Πάντα είχα την επιθυμία να το κάνω. Αν με αφήσουν θα το κάνω φυσικά. Είναι εδώ και καιρό στη λίστα επιθυμιών μου».

Τη συζήτηση αυτή παρακολουθούσε με μεγάλο ενδιαφέρον ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, ο οποίος παρενέβη, δίνοντας μία χρυσή ευκαιρία στον Αντρέτι να οδηγήσει μονοθέσιο της ομάδας του. Ο Αμερικανός ανέφερε: «Πάντα ήθελα ο Μάριο Αντρέτι να οδηγήσει για εμένα. Οπότε ξέρετε τι; Θα του δώσω την ευκαιρία στο Grand Prix ΗΠΑ στο Ώστιν. Αλλά πρέπει να βρούμε κάποιου είδους στοίχημα να βάλουμε, γιατί είναι κάτι που κάνω πάντα με τους οδηγούς μου. Ας το κάνουμε, θα γίνει στο Ώστιν».

Λίγο μετά το τέλος του Grand Prix Μαϊάμι, ο Μπράουν πραγματοποίησε μία ανάρτηση στο Twitter επιβεβαιώνοντας το γεγονός πως ο Μάριο Αντρέτι θα οδηγήσει ένα σύγχρονο μονοθέσιο της McLaren στο πλαίσιο του Grand Prix ΗΠΑ. Στη φωτογραφίες όπου επιβεβαίωσε το γεγονός, ο Μπράουν στέκεται ανάμεσα στους Αντρέτι και Έμερσον Φιτιπάλντι.

Honoured to stand between @MarioAndretti and @emmofittipaldi on the grid in Miami. Two world champions and legends of our sport.



Struck a deal with Mario to tick something off his bucket list - he'll be driving a previous @McLarenF1 race car at this year's US GP in Austin 👊 pic.twitter.com/FWzEzNzmvE