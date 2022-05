Ίλον Μασκ: «Τα ηλεκτρικά πατίνια είναι πολύ επικίνδυνα, δεν συστήνω τη χρήση τους»

Ο ιδρυτής της Tesla ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφέρεται για την κατασκευή οχημάτων μικροκινητικότητας.

Για μία σειρά από θέματα, από την αυτόνομη οδήγηση και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, μέχρι την μικροκινητικότητα και την εξαγορά του twitter, μίλησε ο Ίλον Μασκ σε εκδήλωση των Financial Times με θέμα «Future of the Car». Ερωτηθείς για το αν η Tesla θα επεκταθεί στον τομέα της μικροκινητικότητας, ο Μασκ ήταν ξεκάθαρος: «Τα ηλεκτρικά πατίνια είναι πολύ επικίνδυνα, δεν προτείνω στο κόσμο να τα χρησιμοποιεί. Αν υπάρξει “διαφωνία” ανάμεσα σε ένα ηλεκτρικό πατίνι και το αυτοκίνητο, το πατίνι θα χάσει».

Σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, ο Μασκ υποστήριξε ότι «το 99% των δυσκολιών στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν να κάνουν με την παραγωγή. Το θέμα δεν είναι η ζήτηση για νέα αυτοκίνητα αλλά η παραγωγή. Είμαι πεπεισμένος ότι θα πουλάμε όσα αυτοκίνητα μπορούμε να κατασκευάσουμε».

Χαρακτήρισε έμπνευση και όχι υπόσχεση παλαιότερη δήλωσή του ότι το πλάνο της Tesla αφορά την παραγωγή 20 εκατ. αυτοκινήτων το χρόνο έως το 2030. «Στον κόσμο κυκλοφορούν 2 δισ. αυτοκίνητα και φορτηγά, οπότε αυτός ο αριθμός σημαίνει ότι θα αντικαθιστούμε ετησίως το 1% του συνολικού στόλου οχημάτων. Πιστεύω ότι έχουμε καλές πιθανότητες να το πετύχουμε». Επίσης χαρακτήρισε «απίθανο» το ενδεχόμενο απόκτησης κάποιας άλλης μάρκας, δεν απέκλεισε όμως την πιθανότητα εξαγοράς εταιρείας εξόρυξης για την εξασφάλιση πρώτων υλών.

Για την αυτόνομη οδήγηση ο Μασκ δήλωσε: «Δεν χρειάζεται νοημοσύνη στο επίπεδο του ανθρώπου για να κινηθεί αυτόνομα ένα όχημα. Δεν χρειάζεται δηλαδή ο αυτόματος πιλότος να συνδυάζει όσα μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Είμαστε κοντά στο να ξεπεράσει η αυτόνομη οδήγηση σε επίπεδο ασφάλειας τον άνθρωπο. Και εικάζω ότι αυτό θα επιτευχθεί φέτος».

Ερωτηθείς για το twitter, ο Ίλον Μασκ είπε ότι η εξαγορά του δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και χαρακτήρισε «ανόητη» την απαγόρευση στον Ντόναλντ Τραμπ να το χρησιμοποιεί.