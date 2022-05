Ο πρώην οδηγός της F1 ήταν ιδιαίτερα επικριτικός προς τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, έπειτα από τη σύγκρουση που είχε με τον Μικ Σουμάχερ.

Οι τελευταίοι γύροι του Grand Prix Μαϊάμι σημαδεύτηκαν από ορισμένα συμβάντα που άλλαξαν την εικόνα του αγώνα. Οι δύο Mercedes έδωσαν μάχη μεταξύ τους, περνώντας παράλληλα τον Βάλτερι Μπότας της Alfa Romeo. Πιο πίσω οι Κέβιν Μάγκνουσεν και Λανς Στρολ έδιναν επίσης σκληρή μάχη, έχοντας μάλιστα επαφή, ενώ οι παρατυπίες των Φερνάντο Αλόνσο και Ντάνιελ Ρικάρντο τους απέφεραν ποινή 5 δευτερολέπτων έκαστος.

Όμως το συμβάν που είχε το μεγαλύτερο αντίκτυπο ήταν η σύγκρουση των Σεμπάστιαν Φέτελ και Μικ Σουμάχερ στον 54ο γύρο. Οι δύο οδηγοί μάχονταν για τις παρυφές της 10άδας όταν και είχαν επαφή στη στροφή 1. Ο οδηγός της Aston Martin εγκατέλειψε τον αγώνα, ενώ αυτός της Haas έσπασε την εμπρός αεροτομή του. Αμφότεροι ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένοι σχετικά με το τι έγινε, όμως κανένας δεν έριξε την ευθύνη στον άλλο.

Ωστόσο, ο πρώην οδηγός των Jordan, Williams και Toyota, Ραλφ Σουμάχερ, που επίσης είναι θείος του Μικ Σουμάχερ, αναφέρθηκε στο συμβάν μεταξύ των δύο Γερμανών και άσκησε έντονη κριτική στον Φέτελ: «Ο Μικ δεν μπορεί απλά να εξαφανιστεί από εκεί. Ο Σεμπάστιαν πρέπει να βλέπει και τους καθρέπτες του. Σημαντικό είναι πως οι δυο τους τα πηγαίνουν πολύ καλά μεταξύ τους. Ο Σεμπάστιαν παραδέχθηκε πως δεν περίμενε την κίνηση του Μικ εκεί. Αν τον έβλεπε, σίγουρα θα άφηνε χώρο. Θα ήταν πολύ όμορφο ο Μικ και ο Σεμπάστιαν να τερμάτιζαν στους βαθμούς».

Ο Φέτελ έχει βαθμολογηθεί μόνο στον αγώνα της Ίμολα με την 8η θέση στον αγώνα, ενώ ο Μικ Σουμάχερ ψάχνει ακόμα τον πρώτο τερματισμό της καριέρας του στη Formula 1 εντός της πρώτης 10άδας. Μέχρι τώρα, ο Κέβιν Μάγκνουσεν «κουβαλά» την τύχη της Haas, έχοντας μαζέψει συνολικά 15 βαθμούς.

