CEO Liberty Media: «Αν αποφασίζαμε με πολιτικό κριτήριο για το πού θα γίνουν αγώνες της Formula 1, θα τρέχαμε μόνο στη Νορβηγία»

Ο Γκεργκ Μαφέι, Διευθύνων Σύμβουλος της Liberty Media που έχει τα εμπορικά δικαιώματα της F1, απάντησε στις κριτικές για τη διεξαγωγή Grand Prix σε χώρες όπου καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Grand Prix της Formula 1 στο Μαϊάμι της Φλόριντα κατέδειξε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την πορεία που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια το κορυφαίο πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Χλιδάτες εγκαταστάσεις, παράλληλες εκδηλώσεις και μία στρατιά από celebrities στα paddock. Με την αμερικάνικη Liberty Media να κατέχει τα εμπορικά δικαιώματα της F1, το μάρκετινγκ διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη του σπορ.

Στο περιθώριο του Grand Prix, το Bloomberg διοργάνωσε στο Μαϊάμι ημερίδα με τίτλο «Power Players», με τον Γκρεγκ Μαφέι να είναι ένας εκ των ομιλητών. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Liberty Media Corporation, μίλησε για αρκετά θέματα γύρω από τη Formula 1. Μία από τις ερωτήσεις που δέχτηκε είχε να κάνει με τη διεξαγωγή αγώνων σε καθεστώτα που δέχονται έντονη κριτική για τις πρακτικές τους σε θέματα δημοκρατίας και ισότητας.

«Δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τα πολιτικά συμφέροντα όλου του κόσμου. Η εκτίμησή μου είναι ότι π.χ. η κοινωνία της Σαουδικής Αραβίας βελτιώνεται, όπως πολλές άλλες», ανέφερε ο Μαφέι. «Αν αποφασίζαμε με βάση τις καταγγελίες που γίνονται, δεν θα αγωνιζόμασταν πουθενά. Ίσως μόνο στη Νορβηγία».

.@GregMaffei on F1 dealing with criticism on some of the locations it races at: "If we responded to every political complaint, we'd race nowhere. Maybe Norway." pic.twitter.com/czhjaDt2CJ