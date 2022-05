Πάμε μία βόλτα υψηλών ταχυτήτων στο Miami International Autodrome με τον καθοριστικό γύρο που έκρινε τις κατατακτήριες δοκιμές της F1.

Ο Σαρλ Λεκλέρ πανηγύρισε την παρθενική pole position του Grand Prix του Μαϊάμι, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση στις… καθυστερήσεις των κατατακτήριων δοκιμών του πέμπτου γύρου του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1. Μία πρωτιά την οποία πανηγύρισε δεόντως και δικαίως!

Σταματώντας τα χρονόμετρα στο 1.28.796 στην τελική και κρίσιμη προσπάθειά του, εκτόπισε τόσο τον μεγάλο του αντίπαλο στη μάχη του τίτλου, Μαξ Φερστάπεν, όσο και τον teammate του στη Scuderia Ferrari, Κάρλος Σάινθ. Ο Μονεγάσκος ήταν 190 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του Ισπανού και 195 έναντι του Ολλανδού.

Αυτή ήταν η τρίτη φετινή Pole Position για τον 24χρονο οδηγό και συνολικά η δωδέκατη στην καριέρα του στον μαγικό κόσμο της Formula 1, όπου αγωνίζεται για πέμπτη σεζόν.

Τι θα λέγατε να κάνουμε τον γύρο που του χάρισε την πρωτιά, μέσω on-board video; Δείτε λοιπόν τον γύρο στη μήκους 5.412 μέτρων και 19 στροφών αγωνιστική διαδρομή στην πολιτεία της Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πατώντας play!

