Το κράνος του Βρετανού οδηγού της McLaren F1 μας θύμισε την μασκότ του μπασκετικού «τριφυλλιού».

Οι οδηγοί της Formula 1 συνηθίζουν να αλλάζουν σχέδιο στα κράνη τους σχεδόν σε κάθε Grand Prix. Στόχος είναι είτε να στείλουν κάποιο κοινωνικό μήνυμα είτε απλά να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των φίλων του σπορ. Στη δεύτερη κατηγορία βρίσκεται το κράνος του Λάντο Νόρις για το Grand Prix Μαϊάμι. Το κράνος του 22χρονου Βρετανού βάφτηκε στα χρώματα μιας μπάλας μπάσκετ, ταιριάζοντας απόλυτα με το χρωματισμό του μονοθεσίου της McLaren F1.

Στους φίλους του μπάσκετ στην Ελλάδα και κυρίως σε αυτούς του Παναθηναϊκού, θύμισε αμέσως τον Mr. Green, την πρώην μασκότ της ομάδας. Ο Mr. Green με το… πορτοκαλί κεφάλι, αντικαταστάθηκε το φθινόπωρο του 2021 από τον Green Kong.

Μάλιστα ο Νόρις προώθησε εμπορικά και την ρέπλικα του κράνους του, σε αναλογία ½, το οποίο κοστίζει 165 λίρες!

Mini helmets are out, and you can order as many as you want 😉👇🏀