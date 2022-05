O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του αγώνα της F1 στο Μαϊάμι.

H δράση ξεκίνησε στο Miami International Autodrome με τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari να ολοκληρώνει στην κορυφή του FP1 για το Grand Prix Μαϊάμι. Ο Μονεγάσκος έγραψε μία εντυπωσιακή προσπάθεια με τη μαλακή γόμα στο 1:31,098 και έδειξε από νωρίς πως έχει στόχο τη νίκη στον αγώνα.

Πίσω του ολοκλήρωσε ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes W13. O Βρετανός ήταν μόλις 71 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός του Μονεγάσκου, με τις αναβαθμίσεις της γερμανικής ομάδας να φαίνεται πως αποδίδουν. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με την RB18 να έχει προβλήματα με το σύστημα ψύξης.

Εντός 10άδας βρέθηκε ο Άλεξ Άλμπον της Williams, o οποίος έκανε μία εντυπωσιακή επίδοση για να πάρει την 7η θέση. Στο FP1 είδαμε συνολικά μία κόκκινη σημαία, με τον Βάλτερι Μπότας να κάνει λάθος στη στροφή 7 και να ρίχνει τη C42 στις μπαριέρες.

First practice done, and it's @Charles_Leclerc who brings the heat with a time of 1:31.098 🔥#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/3fQtUgl2dk