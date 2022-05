Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 μιλά για τον οδηγό της Ferrari και τι θα πρέπει να αποφύγει μελλοντικά στην οδήγησή του.

Στον αγώνα της Ίμολα, η Scuderia Ferrari είχε ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα, καθώς κανένας οδηγός της δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο. Ο Κάρλος Σάινθ εγκατέλειψε στον πρώτο γύρο, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε στην 6η θέση έπειτα από λάθος που έκανε στην προσπάθειά του να περάσει τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing.

To λάθος του Μονεγάσκου οδηγού κόστισε αρκετούς βαθμούς στο πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών. Με το 1-2 της Red Bull Racing, η διαφορά στη βαθμολογία είναι πλέον στους 11 βαθμούς μετά από τέσσερις αγώνες.

Ο πρώην πρωταθλητής της Formula 1 με τη Williams, Ντέιμον Χιλ, μιλώντας στο F1 Nations, σχολίασε τη στιγμή του λάθους του οδηγού της Ferrari: «Στην Ίμολα είχε ευκαιρία για πολλούς βαθμούς. Πήγε όμως για μία πολύ φιλόδοξη κίνηση. Εκείνος την αποκάλεσε άπληστη κίνηση. Έβλεπα τον αγώνα από τον καναπέ μου και παραλίγο να πιάσω το πόδι της γυναίκας μου όταν άρχισε να στρίβει, το έδειχναν το πλάνο από την κάμερα πάνω από το κεφάλι του οδηγού. Τη στιγμή που έστριβε, ήξερες πως ήταν υπερβολικό. Δεν ήμουν καν στο μονοθέσιο και το είδα στην τηλεόραση. Έλεγα από μέσα μου πως δεν θα δουλέψει η κίνησή του. Μπαμ! Έφυγε στον τοίχο».

Όμως ο 61χρονος δεν έμεινε μόνο εκεί και εξέφρασε ορισμένες συμβουλές για τον Λεκλέρ: «Θα σκέφτηκε: "Θα περάσω πάνω από το κερμπ", όμως ήταν πολύ φιλόδοξο. Γιατί να το κάνεις αυτό όταν έχεις τόσα να χάσεις; Όταν είσαι κορυφαίος οδηγός, τέτοια λάθη πρέπει να τα αποφεύγεις. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες βιαστικές κινήσεις. Δείτε τον Σέρχιο Πέρεζ. Είναι γρήγορος και ασφαλής οδηγός. Σχεδόν ποτέ δεν θα κάνει κάτι τρελό. Είναι πολύ καλός οδηγός».

Ο Λεκλέρ θα επιχειρήσει να κατακτήσει την τρίτη νίκη της φετινής σεζόν στη Formula 1, στο παρθενικό Grand Prix Μαϊάμι.

