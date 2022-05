Οι οδηγοί των Red Bull Racing και Scuderia AlphaTauri δοκίμασαν τις δυνάμεις τους σε έναν παρανοϊκό τύπο αγώνων!

Πριν από κάθε αγωνιστικό τριήμερο, οι οδηγοί των ομάδων της Formula 1 συμμετέχουν σε διάφορες υποχρεώσεις χορηγών οι εκδηλώσεις με τοπικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας παραδόσεις και συνήθειες του εκάστοτε προορισμού.

Όμως ειδικά όταν το σπορ πηγαίνει σε ένα μέρος για πρώτη φορά, προκύπτουν εικόνες που δεν έχουμε ξαναδεί. Όπως αυτές που ακολουθούν!

Πρωταγωνιστές είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν, με τον οδηγό της Scuderia AlphaTauri, Γιούκι Τσουνόντα. Οι δυο τους παίρνουν μία πρώτη γεύση από ένα θεσμό αγώνων που δεν είναι διαδεδομένος στα μέρη μας αλλά αποτελεί… σουξέ στη Φλόριδα!

Ο λόγος για τους αγώνες με Swamp Buggies, ενδιαφέρουσες κατασκευές που μάχονται στους βάλτους. Με χαμηλό βάρος, τον εκκωφαντικό κινητήρα στο πίσω μέρος, ουσιαστικά «τρέχουν πάνω στο νερό», αν και όπως φαίνεται στην περίπτωση του Ιάπωνα οδηγού, οι… σούζες αποτελούν κομμάτι του παιχνιδιού.

arrived in Miami, heads straight to the swamp 😎 let’s have some fun @redbullracing ! ✌️ pic.twitter.com/Ew9CvBc1la

Στους συγκεκριμένους αγώνες που αποτελούν δημοφιλή θεσμό στον Αμερικανικό Νότο, μαζεύοντας χιλιάδες θεατών και… διώχνοντας τις αλιγάτορες της περιοχής, τα Swamp Buggies αναπτύσσουν ταχύτητες που ξεπερνούν τα 75 μίλια/ώρα!

red bull gives you wings, but AlphaTauri gives you 𝙨𝙥𝙧𝙞𝙣𝙜𝙨 😎 @yukitsunoda07 sending it in the swamp 🤙 pic.twitter.com/y1VP81letE