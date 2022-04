Το καταραμένο σαββατοκύριακο του αγώνα της F1 στην Ίμολα το 1994 θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη μας και δεν ήταν μόνο ο Άιρτον Σένα που έχασε τη ζωή του.

Ακριβώς πριν από 28 χρόνια, η Formula 1 βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής και το γεγονός πως οι οδηγοί δεν είναι άτρωτοι Θεοί. Ένα τριήμερο που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία του σπορ, κάνοντας την ασφάλεια, απόλυτη προτεραιότητα. Σαν σήμερα λοιπόν χάσαμε τον Ρόλαντ Ράτζενμπεργκερ.

Ο Αυστριακός ήταν μόλις στον τρίτο του αγώνα στη Formula 1. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολη η συμμετοχή στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς έπρεπε να φέρνεις μαζί σου μια γεμάτη βαλίτσα ή με απλά λόγια, ένα γενναιόδωρο χορηγικό πακέτο. Αυτός είναι ο λόγος που έχασε ο Ράτζενμπεργκερ θέση οδηγού στην ομάδα της Jordan το 1991. Το 1994 «έκλεισε» συμφωνία διάρκειας 5 αγώνων με την ομάδα της Simtek δίπλα στον Ντέιβιντ Μπράμπαμ και ολοκλήρωσε ένα όνειρο που είχε από μικρή ηλικία, να φτάσει στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το μονοθέσιο του δεν ήταν ανταγωνιστικό και στον πρώτο αγώνα στη Βραζιλία, δεν κατάφερε να προκριθεί για το Grand Prix, ενώ στην Ιαπωνία κατάφερε να πλασαριστεί στην 11η θέση στις κατατακτήριες.

Στην Ίμολα όμως τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Όντας ο πρώτος αγώνας επί ευρωπαϊκού εδάφους, οι προσωπικοί του χορηγοί ήταν στην πίστα και παρακολουθούσαν την προσπάθειά του. Στις κατατακτήριες δοκιμές είχε μία μικρή έξοδο στο σικέιν της Άκουα Μινεράλε, όπου τραυμάτισε την αεροτομή του μονοθεσίου του. Ο Ράτζενμπεργκερ θέλοντας να εντυπωσιάσει τους χορηγούς του δεν επέστρεψε στο γκαράζ της ομάδας του και επιχείρησε να κάνει ακόμη μία προσπάθεια, ώστε να πάρει μια καλή θέση στην κατάταξη.

Η τύχη όμως του γύρισε την πλάτη. Πριν τη στροφή Βιλνέβ, η εμπρός αεροτομή του έσπασε και σφηνώθηκε στο πάτωμα του μονοθεσίου. Ως αποτέλεσμα, η Simtek δεν έστριψε, συνέχισε ευθεία και συγκρούστηκε με τον τοίχο με ταχύτητα 314 χλμ/ώρα. Αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ιατρικό κέντρο της πίστας κι από εκεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο της Μπολόνια, όμως ο χρόνος είχε τελειώσει για τον Ρόλαντ, που είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή όντας 33 ετών.

Υπέστη συνολικά τρία διαφορετικά εγκεφαλικά τραύματα, τα οποία όπως ανέφεραν οι γιατροί ήταν θανατηφόρα. Στις 30 Απριλίου του 1994, ο Ράτζενμπεργκερ έγινε ο πρώτος οδηγός της F1 που πέθανε σε ένα επίσημο αγωνιστικό τριήμερο, από τον Ρικάρντο Παλέτι στο Grand Prix Καναδά το 1982 και ο πρώτος οδηγός που «έφυγε» σε μονοθέσιο Formula 1 από τον Έλιο Ντε Άντζελις, που είχε χάσει τη ζωή του σε δοκιμές το 1986.

Το σοκ στα paddock της Formula 1 ήταν τεράστιο, με τον πρώην ισχυρό άνδρα του σπορ, Μπέρνι Έκλεστον, να ενημερώνει την ομάδα της Simtek για το χαμό του Ράντζενμπεργκερ. Παρά τη θλίψη και το θρήνο στο γκαράζ της ομάδας, ο Μπράμπαμ με μισή καρδιά αποφάσισε να αγωνιστεί στον αγώνα της Κυριακής.

Έναν αγώνα που όλοι εύχονται να μην είχε πραγματοποιηθεί ποτέ αφού εκεί, κόπηκε το νήμα της ζωής του θρύλου, Άιρτον Σένα.



He achieved his aim of reaching Formula 1, and it was cruelly cut short after one GP start. But Roland won’t ever be forgotten.



