Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG στην F1 ανοίγει τα χαρτιά του και αποκαλύπτει πως δεν πρόκειται μία άσχημη σεζόν να τον κάνει να τα παρατήσει.

Έπειτα από τέσσερις αγώνες στη φετινή χρονιά, η Mercedes δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις Scuderia Ferrari και Red Bull Racing. H νέα εποχή της Formula 1 δεν ξεκίνησε με καθόλου θετικό τρόπο για τους πρωταθλητές κατασκευαστών του 2021, καθώς μετρά μόλις δύο εμφανίσεις στο βάθρο.

Η W13 E Performance είναι ένα ιδιαίτερα... δύστροπο μονοθέσιο, καθώς η ομάδα δεν έχει κατανοήσει πλήρως το πώς θα επιλύσει τα προβλήματα που παρουσιάζει. Ειδικά για το φαινόμενο porposing, πιστεύουν στο στρατόπεδο της γερμανικής ομάδας πως τους κοστίζει συνολικά ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο. Ωστόσο στους επόμενους αγώνες ετοιμάζει μία σειρά από αναβαθμίσεις ώστε να σώσει τη χρονιά της.

Παρά τα άσχημα αποτελέσματα και την αδυναμία να διεκδικήσουν πρωτάθλημα, ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ δεν το βάζει κάτω και μία κακή σεζόν δεν θα τον κάνει να παρατήσει το όνειρο της Formula 1.

«Το θέμα είναι πως θα ήμουν... νεκρός στις Μαλδίβες, η ζωή μου θα ήταν κενή αν δεν έκανα ότι κάνω εδώ. Οι δραστηριότητές μου στην ομάδα, η εξέλιξή της, είναι κάτι που το διασκεδάζω πάρα πολύ. Η Formula 1 μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Από πλευράς εσόδων τα πράγματα πηγαίνουν εξαιρετικά και αυτό είναι κάτι που κάνω όλη μου τη ζωή. Δεν μου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό πως: “ως εδώ με την F1”. Θα μπορούσα να είμαι σαν έναν υπάλληλο που σκέφτεται πως κατάφερε ότι κατάφερε, θα αποχωρήσει με το καλύτερο ρεκόρ. Αλλά αυτό δεν ισχύει με εμένα», ανέφερε στο motorsport.com.

Στη σχεδίαση του μονοθεσίου, η Mercedes επέλεξε - όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα - έναν λάθος δρόμο στο σχεδιασμό του. Όμως ο Βολφ μιλά για τη φιλοσοφία που έχει η ομάδα του στην αντιμετώπιση των προβλημάτων: «Δεν μπορείς να ξεχάσεις όλα όσα έχεις μάθει κερδίζοντας τόσους τίτλους. Όμως η πίστα σου μαθαίνει άλλα πράγματα. Πρέπει να παραμένουμε ταπεινοί και παραδεχόμαστε πως κάναμε κάτι πολύ λάθος και πρέπει να το αποδεχθούμε. Τι κάναμε όμως λάθος. Όσο είμαι εδώ πήραμε οκτώ πρωταθλήματα και φέτος ακολουθήσαμε το λάθος δρόμο και δεν είμαστε απλά τρία δέκατα πίσω. Ως ομάδα όμως είμαστε ικανοί να αντιστρέψουμε την κατάσταση».

