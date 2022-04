Ο επικεφαλής της ιταλικής ομάδας της F1, Ματία Μπινότο, εξηγεί τους λόγους που η ομάδα του στηρίζει την πρόταση να αυξηθούν οι Αγώνες Σπριντ μελλοντικά.

Οι πολιτικές πιέσεις των ομάδων της Formula 1 αναφορικά με τους Αγώνες Σπριντ συνεχίζονται. Η πρόταση για αύξηση του αριθμού τους από τρεις σε έξι το 2023 δεν πέρασε στη συνεδρίαση της Κομισιόν της F1 που έλαβε χώρα την Τρίτη 26 Απριλίου, καθώς η FIA έβαλε φρένο στα σχέδια των ομάδων και του σπορ.

Για να γίνει αποδεκτή μία πρόταση, χρειάζονται τουλάχιστον 25 από τις 30 ψήφους. Αυτές μοιράζονται στην FIA που έχει 20 και οι ομάδες της Formula 1 έχουν τις υπόλοιπες 10. Για να περάσει μία πρόταση, πρέπει επίσης τουλάχιστον οι 5 ομάδες να στηρίζουν την πρόταση. Με την FIA να διαφωνεί σχετικά με την αύξηση του αριθμού των Αγώνων Σπριντ, η έγκριση της πρότασης πήρε παράταση για αργότερα μέσα στο 2022.

Μία ομάδα που θέλει να δει περισσότερους Αγώνες Σπριντ είναι η Scuderia Ferrari. Ο επικεφαλής της, Ματία Μπινότο, εξήγησε στο Racefans τη θέση των Ιταλών: «Στην ατζέντα μας έχουμε ως στόχο να αυξηθεί το 2023 ο αριθμός των Grand Prix που θα έχουν Αγώνες Σπριντ, στους έξι. Ως Ferrari είμαστε υπέρ διότι πιστεύουμε πως μελλοντικά θα προσφέρει περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες να βελτιωθεί το σόου και τα έσοδα της Formula 1. Οπότε πιστεύω πως είναι σωστό να υποστηρίζουμε την πρόταση αυτή».

Επίσημη έρευνα της Formula 1 που έγινε το 2021, έδειξε πως μόλις το 6,7% των οπαδών πιστεύει πως οι Αγώνες Σπριντ βελτιώνουν το θέαμα. Στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, είδαμε τον πρώτο Αγώνα Σπριντ στο 2022. Παρά τα πολλά προσπεράσματα, είδαμε το DRS να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην επίτευξη ενός προσπεράσματος. Αρκετοί οδηγοί τόνισαν πως με το DRS δεν χρειάζεται να καταβάλλουν προσπάθεια να κερδίσουν μία θέση γιατί το προσπέρασμα έχει επιτευχθεί ήδη από το μέσον της ευθείας.

H ενδεχόμενη αύξηση των Αγώνων Σπριντ δεν αποκλείεται να φέρει και αλλαγές στο budget cap των ομάδων, ενώ ήδη ζητούν την αύξησή του λόγω της παγκόσμιας κρίσης. Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Μαϊάμι το τριήμερο 6-8 Μαΐου.

