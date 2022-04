WRC: Ο Οζιέ στην Πορτογαλία για να πάρει... εκδίκηση από τον Λεμπ

Η μονομαχία ανάμεσα στους δύο θρύλους του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ θα ζωντανέψει πάλι στην Πορτογαλία.

Η Toyota Gazoo Racing, έπειτα από ακόμα μία νίκη στο Ράλλυ Κροατίας με τον Κάλε Ροβάνπερα ανακοίνωσε την επιστροφή του Σεμπαστιέν Οζιέ στο WRC. O Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής θα αγωνιστεί στο επερχόμενο Ράλλυ Πορτογαλίας στις 19-22 Μαΐου, παίρνοντας τη θέση του Εσαπέκα Λάπι στο τρίτο Yaris Rally1.

O Γάλλος σταμάτησε την πλήρη συμμετοχή του από τους αγώνες ράλλυ στα τέλη του 2021, φεύγοντας με το 8ο πρωτάθλημα στις... αποσκευές του. Φέτος αγωνίστηκε στο Ράλλυ Μόντε Κάρλο κι έδωσε μία τεράστια μάχη απέναντι στον Σεμπαστιέν Λεμπ, ο οποίος επικράτησε στις λεπτομέρειες. Τώρα οι δύο θρύλοι του WRC θα αναμετρηθούν και πάλι, αυτή τη φορά σε χωμάτινες συνθήκες, μιας και ο συμπατριώτης του θα αγωνιστεί με τo Puma Hybrid Rally1 της M-Sport στο Ράλλυ Πορτογαλίας.

Ο αγώνας θα είναι ο πρώτος για όλους τους οδηγούς στις απαιτητικές αυτές συνθήκες, καθώς δεν έχουν αρκετή εμπειρία με τα νέα υβριδικά αγωνιστικά. Τόσο ο Οζιέ, όσο και ο Λεμπ τις πρώτες ημέρες θα έχουν ευνοϊκή σειρά εκκίνησης και δεν αποκλείεται να είναι και πάλι πρωταγωνιστές στη μάχη για τη νίκη.

Ο Οζιέ δεν έχει αποκαλύψει το πλήρες πρόγραμμά του για το WRC τη φετινή χρονιά, ενώ παράλληλα αγωνίζεται στο WEC, στην κατηγορία LMP2 με τη Richard Mille Racing. Ο επόμενος αγώνας του στους αγώνες αντοχής είναι το τριήμερο 5-7 Μαΐου.

Welcoming the world champion back to the #GRYaris Rally1 for @rallydeportugal! 🤩🇵🇹#ToyotaGAZOORacing #WRC @SebOgier pic.twitter.com/YYDztEc97C