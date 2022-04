Ο Ιάπωνας οδηγός της Scuderia AlphaTauri αποκάλυψε πως ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 τον έχει βοηθήσει να βελτιωθεί.

Η απόδοση της Mercedes-AMG είναι η αρνητική έκπληξη της Formula 1 στο 2022. Η W13 E Performance είναι πολύ απρόβλεπτη στο χειρισμό κι έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στους οδηγούς της, Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στην πίστα της Ίμολα, ο οδηγός της AlphaTauri, Γιούκι Τσουνόντα, μονομάχησε με τον 37χρονο Βρετανό. Αυτή ήταν μια διδακτική εμπειρία για τον νεαρό Ιάπωνα οδηγό, που θέλησε να την εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Τσουνόντα μίλησε με τον καλύτερο τρόπο για τον Χάμιλτον και το γεγονός πως τον έχει βοηθήσει να βελτιωθεί σαν οδηγός: «Θυμάμαι είχα μάχη μαζί του πάλι πέρυσι στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν με συμπαθεί ή όχι αλλά έχω μάθει πάρα πολλά από αυτόν. Τον έβλεπα στον καθρέπτη, παρακολουθούσα τον τρόπο που προσέγγιζε τις στροφές, τις διαφορετικές γραμμές που ακολουθούσε σε σχέση με εμένα για να με προσπεράσει. Μου μαθαίνει καινούργια πράγματα. Κάθε φορά που δίνουμε μάχη, κάνω βήματα προόδου ως οδηγός χάρη σε εκείνον. Τον σέβομαι πάρα πολύ και απολαμβάνω να δίνω μάχες μαζί του. Είναι τιμή μου».

Στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια οι δύο οδηγοί της γερμανικής ομάδας αποκλείστηκαν από το Q2 στις κατατακτήριες δοκιμές, καθώς δεν πρόλαβαν να κάνουν χρόνο με τα ελαστικά τους στην κατάλληλη θερμοκρασία. Ο Κάρλος Σάινθ είχε έξοδο και προκάλεσε κόκκινη σημαία στο Q2 και αυτό έβγαλε τους Ράσελ-Χάμιλτον εκτός μάχης.

Το μεγάλο μειονέκτημα της W13 είναι η τελική ταχύτητα, με τον Βρετανό πολυπρωταθλητή να μην μπορεί να κάνει προσπέρασμα μέχρι τα φρένα της στροφής 2. Στη μάχη του μάλιστα με τον teammate του Τσουνόντα, Πιέρ Γκασλί, όταν έβγαινε από το slipstream, το μονοθέσιο έχανε ταχύτητα.

from getting knocked out in Q1 on Friday to scoring a bunch of points Sunday ✌️ it's been a strong weekend for @yukitsunoda07! 👊 pic.twitter.com/Mv2m3JCYtF