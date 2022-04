Ο Λάντο Νόρις αδυνατούσε να κρύψει το χαμόγελό του με το πρώτο φετινό του βάθρο στην F1.

Το πρώτο φετινό του βάθρο πανηγύρισε στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια ο Λάντο Νόρις, βλέποντας την καρό σημαία τρίτος. Σε ένα αποτέλεσμα που ήρθε αναπάντεχα, αφού ένα λάθος του Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari προβίβασε τρίτο τον Βρετανό οδηγό.

Βέβαια και η τέταρτη θέση την οποία θα έπαιρνε, θα ήταν και πάλι η καλύτερη φετινή για τον οδηγό της McLaren. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίησή του στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις που έγιναν πριν το βάθρο.





Απαντώντας στον Μαρκ Ζενέ, ο Νόρις είπε: «Αποτέλεσε έκπληξη για μένα η παρουσία στο βάθρο. Ήταν ένας εξαιρετικός αγώνας για εμένα, ένα εξαιρετικό αγωνιστικό τριήμερο για να είμαι ειλικρινής. Το να είμαστε μπροστά από τις Red Bull ή τις Ferrari είναι άνω των προσδοκιών που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είμαι χαρούμενος. Η ομάδα αξίζει αυτό το αποτέλεσμα. Αν δούμε που ήμασταν στον πρώτο αγώνα της χρονιάς, το βάθρο σήμερα αποδεικνύει πόσο καλή δουλειά κάνουν όλοι στην ομάδα».



Ο Νόρις ήταν μόλις 15ος στο Μπαχρέιν, έβδομος στη Σαουδική Αραβία, πέμπτος στην Αυστραλία, πέμπτος στον Αγώνα Σπριντ της Εμίλια-Ρομάνια και τρίτος στον κυρίως αγώνα. Έτσι, έφτασε τους 35 βαθμούς και σκαρφάλωσε στην έκτη θέση της βαθμολογίας οδηγών.

Αντίστοιχα, η ομάδα του εδραιώθηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας κατασκευαστών. Όταν ρωτήθηκε για τους λόγους που έχουν φέρει αυτή την ανοδική πορεία, ο Νόρις απάντησε: «Η βαρετή απάντηση είναι πως οφείλεται στη σκληρή δουλειά. Όλοι πίσω στο εργοστάσιο αλλά και στην πίστα, αφιέρωσαν χρόνο και κόπους. Καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε τις δύσκολες συνθήκες αυτού του τριημέρου. Συνήθως υπό τέτοιες συνθήκες τα πηγαίνω καλά, το ίδιο συνέβη και πέρυσι εδώ. Η σκληρή μας δουλειά αποδίδει καρπούς».

First podium of the year! YES, @LandoNorris! 🏆🍾#ImolaGP 🇮🇹 pic.twitter.com/z3ThmJwbaf