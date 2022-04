Ο Πολ Εσπαργκαρό ήταν ταχύτερος στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, με τον καιρό να συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα κακός στην Πορτογαλία.

Το FP2 του Grand Prix Πορτογαλίας διεξήχθη σε πολύ χειρότερες συνθήκες σε σχέση με την πρωινή περίοδο δοκιμών, με τον Πολ Εσπαργκαρό να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο. Ο Ισπανός πρόλαβε να κάνει τη γρήγορη προσπάθειά του προτού δυναμώσει η βροχή και με το 1:50,707 έγραψε το δεύτερο ταχύτερο χρόνο της ημέρας και πήρε μία θέση στην πρώτη 10άδα των συνδυασμένων αποτελεσμάτων. Στη 2η θέση βρέθηκε ο teammate του, Μαρκ Μάρκεθ, ενώ στην 3η θέση έκανε μία πολύ καλή εμφάνιση ο Αντρέα Ντοβιτσιόσο με τηv RNF Yamaha.

Η βροχή ήταν πολύ έντονη και δεν επέτρεψε στους αναβάτες να βελτιώσουν τα περάσματά τους σε σχέση με το FP1. Αυτό σημαίνει πως το FP3 θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για το ποιοι αναβάτες θα πάρουν την απευθείας πρόκριση για το Q2 στις κατατακτήριες δοκιμές. Εκτός της πολύτιμης πρώτης 10άδας είναι αναβάτες όπως ο πρωταθλητής Φάμπιο Κουαρταραρό, ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Ενέα Μπαστιανίνι και ο Άλεξ Ρινς της Suzuki.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα του Πορτιμάο, με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για 45 κρίσιμα λεπτά. Οι συνθήκες ήταν για λίγα λεπτά παρόμοιες με αυτές του FP1, με τον Πολ Εσπαργκαρό να κάνει άμεσα έναν ταχύτατο χρόνο στο 1:50,707 που τον έφερε εντός της πρώτης 10άδας των συνδυασμένων αποτελεσμάτων. Η ένταση της βροχής αυξήθηκε, κάτι που έκανε πολλούς αναβάτες να επιστρέψουν στο γκαράζ τους.

Στο πρώτο μισό της διαδικασίας είδαμε δύο άσχημες πτώσεις. Η πρώτη ήρθε από τον Πέκο Μπανάια στη στροφή 8, ενώ η δεύτερη ήταν από τον Μάρκο Μπεζέκι στη στροφή 9. Ευτυχώς για τους ίδιους, δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.

No time to rest around this place! 🥵@_moliveira88 over the crest heading into Turn 9! 💨#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/5MdQ1DusUF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 22, 2022

Λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν, κανένας αναβάτης δεν μπορούσε να βελτιώσει το χρόνο του, με τους περισσότερους να βρίσκονται στο γκαράζ. Όμως έπρεπε να επιστρέψουν στην πίστα με αλλαγές στο στήσιμο των μοτοσικλετών τους, ώστε να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα στις βρόχινες αυτές συνθήκες.

Μέχρι το τέλος της διαδικασίας, η κατάταξη δεν άλλαξε, με τον Πολ Εσπαργκαρό να έχει τον ταχύτερο χρόνο και τον Μαρκ Μάρκεθ να τον ακολουθεί στο 1-2 της Repsol Honda.

The latest in a long list of riders to be caught out today! 👀@JohannZarco1 slips off through Turn 2 💥#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/wfaFpiLxSv April 22, 2022

H δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 11:55 ώρα Ελλάδος με την τρίτη και κρίσιμη περίοδο ελεύθερων δοκιμών που θα κρίνει το ποιοι αναβάτες θα συμμετάσχουν στα Q1 και Q2 στις κατατακτήριες. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα.

Αποτελέσματα FP2 GP Πορτογαλίας

Φωτογραφίες: Honda