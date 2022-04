Ο πρώτος αγώνας της F1 επί ευρωπαϊκού εδάφους στο 2022, ενδέχεται να έχει ως κύριο πρωταγωνιστή τη βροχή πέρα από τους οδηγούς.

Πίσω στο 2020 η πίστα της Ίμολα εκμεταλλεύτηκε την αβεβαιότητα που είχε δημιουργήσει η πανδημία της Covid-19 και επέστρεψε στο πρόγραμμα του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1. To Grand Prix το γνωρίζαμε για πολλά χρόνια ως αυτό του Αγίου Μαρίνου, όμως σήμερα ονομάζεται Εμίλια-Ρομάνια.

Ο αγώνας διεξήχθη και το 2021 και κέρδισε τους ιθύνοντες της Formula 1 ώστε να παραμείνει και τα επόμενα χρόνια στο καλεντάρι. Φέτος ο αγώνας είναι ο πρώτος που θα διεξαχθεί στην Ευρώπη και μάλιστα θα φιλοξενήσει το πρώτο F1 Sprint του 2022.

Αυτό δίνει μία νέα τροπή στον αγώνα, με τις ομάδες να έχουν πολύ μικρά περιθώρια να ετοιμαστούν για το αγωνιστικό τριήμερο. Παράλληλα όμως υπάρχει και η απειλεί του καιρού. Η βροχή αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της και τις τρεις ημέρες και αυτό δημιουργεί ακόμα έναν μεγαλύτερο πονοκέφαλο στις ομάδες.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, την Παρασκευή θα δούμε τον πιο άστατο καιρό από τις τρεις ημέρες και δεν αποκλείεται να δούμε τις κατατακτήριες δοκιμές να διεξάγονται υπό βρόχινες συνθήκες. Το Σάββατο η πρόγνωση είναι καλύτερη, με τα σύννεφα να κινούνται ανατολικά και είναι πολύ πιθανό ο Αγώνας Sprint να διεξαχθεί σε στεγνό οδόστρωμα. Όμως την Κυριακή η πιθανότητα για στεγνό αγώνα πέφτει στο 30% και αυτό μας προϊδεάζει πως θα δούμε βροχή και κατά τη διάρκεια του Grand Prix.

Tα μονοθέσια της Formula 1 του 2022 έχουν κάνει λίγους γύρους στη βροχή. Συγκεκριμένα στις δοκιμές της Βαρκελώνης, είχαν στη διάθεσή τους μόνο ένα σκέλος, όμως η πίστα είχε ήδη στεγνώσει πριν ολοκληρωθούν οι τέσσερις ώρες.

Carlos Sainz ⚔️ Lando Norris ⚔️ Pierre Gasly



What a battle these three put on for us last time we visited Imola! 🤯#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/EAfWRWLTTV