Ο αστυνομικός στην Οκλαχόμα δέχτηκε αρκετές σφαίρες κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, όμως κατάφερε τελικά να ακινητοποιήσει το όχημα.

Το βίντεο από την κάμερα του περιπολικού κατά τη διάρκεια καταδίωξης του οχήματος ενός υπόπτου για κλοπή, δημοσιοποίησε η αστυνομία αυτοκινητοδρόμων της Οκλαχόμα. Στο βίντεο εμφανίζεται ο αστυνομικός Μπρακ Μίλερ να καταδιώκει ένα μαύρο SUV το οποίο οδηγούσε ο Τσαρλς Κάρσγουελ.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης φαίνεται ο Κάρσγουελ να πυροβολεί αρκετές φορές εναντίον του αστυνομικού, μέσα από το πίσω τζάμι του οχήματός του. Ο αστυνομικός επιχείρησε αρκετές φορές να ακινητοποιήσει το μαύρο SUV μέσω της κίνησης TVI.

Η TVI (Tactical Vehicle Intervention) είναι μία τακτική που χρησιμοποιούν συχνά οι διωκτικές αρχές στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, καθώς είναι αφενός αποτελεσματική και αφετέρου είναι λιγότερο επικίνδυνη. Χτυπώντας το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, αυτό περιστρέφεται, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να χάσει τον έλεγχο και να ακινητοποιηθεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Οκλαχόμα, ο Κάρσγουελ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών με τους αστυνομικούς που ακολούθησε.

This is dash cam and body cam from the pursuit that ended on the Turner Turnpike on April 2. The suspect, Charles Carswell, led Trooper Brack Miller #950 on a pursuit and shot through his back windshield at Trooper Miller several times during the pursuit. pic.twitter.com/lqaDWT64x9