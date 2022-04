Η γερμανική ομάδα εξήγησε την αναφορά του Βρετανού οδηγού πως τον «έφεραν σε δύσκολη θέση» στον τρίτο αγώνα της F1 για το 2022.

Ο Λιούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε στην 4η θέση το Grand Prix Αυστραλίας και πήρε ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τον ίδιο και τη Mercedes-AMG. Όμως γνωρίζει πως μπορούσε να είναι μία θέση ψηλότερα αν το δεύτερο αυτοκίνητο ασφαλείας έβγαινε στην πίστα σε διαφορετικό σημείο του αγώνα.

Όταν ο Βρετανός - 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής - μείωσε τη διαφορά από τον Τζορτζ Ράσελ από τα πέντε στο ένα δευτερόλεπτο στο δεύτερο μισό του αγώνα, ανέφερε στον ασύρματό του: «Παιδιά με φέρατε σε μία δύσκολη θέση». Μετά τον αγώνα, ο Χάμιλτον θέλησε να επεξηγήσει τι εννοούσε με το μήνυμα αυτό: «Δεν μπορούσα να παλέψω για την 3η θέση γιατί είχε υπερθερμανθεί ο κινητήρας μου. Οπότε για το λόγο αυτό έπρεπε να κάνω πίσω, να μην πιέσω και να παραμείνω 4ος».

Στο καθιερωμένο debrief της Mercedes, o επικεφαλής στρατηγικής της ομάδας, Τζέιμς Βόουλς, εξήγησε το πρόβλημα που είχε ο Χάμιλτον στο Άλμπερτ Παρκ: «Όλα ήταν θέμα του κινητήρα και των υψηλών θερμοκρασιών. Έπρεπε να διατηρήσουμε τη μονάδα ισχύος σε χαμηλές θερμοκρασίες στον αγώνα. Πιέζουμε κάθε σύστημα στο όριο, συμπεριλαμβανομένης της ψύξης. Αυτό γίνεται με το να κλείνουμε τις οπές ψύξης στο πίσω μέρος του αμαξώματος, μπροστά από την πίσω αεροτομή. Η απόφαση αυτή ελήφθη πριν τις κατατακτήριες, όμως ο αγώνας είναι 24 ώρες μετά και οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Στους υπολογισμούς μας, πέσαμε έξω κατά 2 βαθμούς Κελσίου. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Λιούις έπρεπε να βγαίνει εκτός αγωνιστικής γραμμής όταν ακολουθούσε άλλο μονοθέσιο. Όταν κινείται σε καθαρό αέρα, υπάρχει καλύτερη ψύξη στον κινητήρα, όμως όταν το κάνει αυτό δεν μπορεί να αγωνιστεί με ένα μονοθέσιο μπροστά του».

Us right now... 😂 pic.twitter.com/eWMP7aTu2K