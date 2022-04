O Λάντο Νόρις ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην επεισοδιακή τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Άλμπερτ Παρκ, σε μία διαδικασία-εφιάλτη για την Aston Martin.

Όντας η πιο αργή ομάδα στο Μπαχρέιν, κανένας δεν θα περίμενε τη McLaren να είναι στην κορυφή της κατάταξης τόσο γρήγορα στη φετινή χρονιά. Όμως ο Λάντο Νόρις κατάφερε να γράψει το στο 1:19,117 με τη μαλακή γόμα στο FP3 και πήρε την 1η θέση στη διαδικασία. Ο Βρετανός κατάφερε να αντισταθεί του Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari που βρέθηκε στη 2η θέση όντας 0,132 δευτ. πιο αργός. Ακολούθησε ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing, με τον Φερνάντο Αλόνσο να είναι 4ος όντας 0,158 δευτ. πίσω από τον καλύτερο χρόνο.

Προβλήματα με το στήσιμο του μονοθεσίου του είχε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος δεν έκανε γρήγορη προσπάθεια με τη μαλακή γόμα. Εντός 10άδας ο Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes, όμως τα προβλήματα συνεχίσουν να υφίστανται στο στρατόπεδο των Γερμανών, ενώ καταστροφικό πρωινό είχε η Aston Martin. Οι Σεμπάστιαν Φέτελ και Λανς Στρολ είχαν αμφότερη έξοδο στο FP3 και προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στα μονοθέσιά τους. Πλέον η ομάδα τρέχει να προλάβει να τα ετοιμάσει για τις κατατακτήριες δοκιμές.

Norris takes P1 with a 1:19.117 💪



Leclerc is behind and Alonso rounds up the top 3! ✨#AusGP #F1 pic.twitter.com/h5qyWpywoB — Formula 1 (@F1) April 9, 2022

Λίγα ήταν τα μονοθέσια που βγήκαν στην πίστα όταν άναψε το πράσινο φως στο τέλος του pitlane. Οι ομάδες δεν βιάστηκαν να ξεκινήσουν τα προγράμματά τους, με τον Λάντο Νόρις να είναι ο μοναδικός που είχε σημειώσει χρονομετρημένη προσπάθεια. Αυτός που έπρεπε να κάνει αρκετούς γύρους ήταν ο Φέτελ, ο οποίος λόγω αλλαγής κινητήρα έχασε ολόκληρο το FP2. Η μεγαλύτερη αλλαγή ήταν πως η ζώνη DRS μεταξύ των στροφών 8 και 9 αφαιρέθηκε κι έτσι για το υπόλοιπο τριήμερο θα έχουμε μόλις τρεις ζώνες DRS.

Σιγά-σιγά ολοένα και περισσότεροι οδηγοί βγήκαν ώστε να κάνουν τις πρώτες προσομοιώσεις κατατακτηρίων. Ο Αλόνσο έγραψε νέτο ταχύτερο πέρασμα στο FP3, όμως η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της.

🚩 RED FLAG 🚩



Vettel is into the wall after a high-speed off at Turn 10



Driver is all OK and out of the car 👍#AusGP #F1 pic.twitter.com/INi489HoLW — Formula 1 (@F1) April 9, 2022

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ είχε στιγμιαία υπερστροφή στη στροφή 10 και βγήκε εκτός πίστας με αποτέλεσμα να έχει σύγκρουση με τις tech-pro μπαριέρες. Το μονοθέσιο του Γερμανού διαλύθηκε στην αριστερή του πλευρά, με το τριήμερο για την Aston Martin και για τον ίδιο να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Επαφή με τον τοίχο είχε και ο Χάμιλτον στη στροφή 11, δίχως όμως να τραυματίσει το μονοθέσιό του.

To FP3 συνεχίστηκε με 29 λεπτά να απομένουν στη διαδικασία, με αρκετούς οδηγούς να βγαίνουν αμέσως στην πίστα. Ο Φερστάπεν έκανε μία εξαιρετική πιρουέτα 360 μοιρών στη στροφή 13, ενώ ο Αλόνσο βελτίωσε τον ταχύτερο γύρο της διαδικασίας στο 1:19,906. Ο Ισπανός μαζί με τον Πέρεζ εναλλάσσονταν στην κορυφή της κατάταξης, ενώ οι οδηγοί της Mercedes δεν μπορούσαν να κάνουν έναν καλό χρόνο. Ο Σάινθ πήρε εν συνεχεία τα ηνία στη διαδικασία με το 1:19,419 από τον οδηγό της Red Bull Racing. Μόνο ο Φερστάπεν είχε κάνει επίδοση με τη μέση γόμα ως εκείνο το σημείο.

Στα τελευταία 10 λεπτά είδαμε τους οδηγούς να φορούν φρέσκο σετ μαλακής γόμας για τις τελευταίες προσομοιώσεις κατατακτηρίων. Ο Νόρις ήταν ο πρώτος που βελτίωσε σημαντικά και ανέβηκε στην 1η θέση με το 1:19,117, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Αλόνσο ανέβηκε στη 2η θέση. Οι Λεκλέρ και Πέρεζ αποφάσισαν να ρίξουν τον Αλόνσο στην 4η θέση, όμως δεν κατάφεραν να εκτοπίσουν από την κορυφή τον Νόρις.

Ο Φερστάπεν αντιμετώπισε προβλήματα με το στήσιμο του μονοθεσίου του και δεν έκανε γρήγορη προσπάθεια με τη μαλακή γόμα. Η διαδικασία όμως διεκόπη με λιγότερο από 5 λεπτά να απομένουν, καθώς ο Στρολ είχε έξοδο στη στροφή 11 και διέλυσε το εμπρός αριστερά μέρος της AMR22. Καταστροφικό πρωινό για την Aston Martin.

🚩 RED FLAG 🚩



Stroll is into the wall, the session will not be resumed



Driver is out of the car and OK #AusGP #F1 pic.twitter.com/tnqS6wljdx — Formula 1 (@F1) April 9, 2022

Η δράση συνεχίζεται με τις κατατακτήριες δοκιμές στις 09:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του Gazzetta από τις 08:40.

Αποτελέσματα FP3 GP Αυστραλίας

Φωτογραφίες: McLaren F1