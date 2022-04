Μόλις δύο αγώνες έχουν πραγματοποιηθεί στο 2022, όμως η αξιοπιστία έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα της Alpine.

Στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, η γαλλική ομάδα είχε έναν ανατρεπτικό αγώνα. Οι δύο οδηγοί της, Φερνάντο Αλόνσο και Εστεμπάν Οκόν μονομάχησαν σκληρά προκαλώντας πονοκέφαλο στα στελέχη και τους μηχανικούς της.

Εν τέλει όμως, μόνο μία A522 ολοκλήρωσε τους 50 γύρους στην Τζέντα, καθώς ο Ισπανός οδηγός εγκατέλειψε στο δεύτερο μισό του αγώνα. Η ατυχία έφερε περισσότερη απογοήτευση στη γαλλική ομάδα μιας και ήδη ο Αλόνσο είχε αλλάξει κινητήρα στο αγωνιστικό τριήμερο.

Τις τελευταίες ημέρες στο εργοστάσιο κινητήρων της Alpine στο Βιρί Σατιγιό της Γαλλίας, έγινε ενδελεχής έρευνα σχετικά με την αιτία εγκατάλειψης. Όπως ανακάλυψαν οι μηχανικοί της γαλλικής ομάδας, υπήρξε αστοχία στην αντλία νερού του κινητήρα, κάτι που οδήγησε στην καταστροφή του. Αυτό σημαίνει πως στον επόμενο αγώνα ο Αλόνσο θα χρησιμοποιήσει τον τρίτο του κινητήρα στο 2022, κάτι που τον φέρνει αγκαλιά με ποινές στη σειρά εκκίνησης. Οι οδηγοί έχουν στη διάθεσή τους μόλις τρεις κινητήρες κατά τη διάρκεια μιας σεζόν.

Ο CEO της Alpine, Λοράν Ρόσι, αναφέρθηκε στην αστοχία στον κινητήρα του Αλόνσο στο Auto Hebdo. «Δεν ήταν η αιτία της εγκατάλειψης ο κινητήρας ο ίδιος, αλλά η αντλία νερού. Αυτό οδήγησε σε μικρότερη ψύξη και στη συνέχεια δημιουργήθηκε μία σειρά από προβλήματα. Ο κινητήρας έπαιρνε λιγότερο αέρα, οπότε λιγότερη ψύξη και το λάδι ανέβασε θερμοκρασία. Προτιμήσαμε να διακόψουμε τον αγώνα του Φερνάντο. Το πρόβλημα είναι πως η αντλία νερού είναι μέρος του κινητήρα. Από την αστοχία διαλύθηκε μέσα στον κινητήρα οπότε πλέον μας είναι άχρηστος, τον χάσαμε. Ακόμα κι αν δεν μας επηρεάζει άμεσα αυτή η εξέλιξη, έχουμε έναν λιγότερο κινητήρα για το υπόλοιπο της σεζόν».

