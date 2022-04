O Τακάκι Νακαγκάμι της LCR Team, ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Αργεντινής.

Ο τρίτος αγώνας του MotoGP ξεκίνησε, έστω και μετ’εμποδίων στην Τέρμας Ντε Ρίο Χοντο, με τον Τακάκι Νακαγκάμι να είναι ο ταχύτερος αναβάτης στο FP1. O Ιάπωνας είχε νοσήσει από την Covid-19 στην αρχή της εβδομάδας και ήταν προγραμματισμένο να χάσει το GP Αργεντινής. Όμως η καθυστέρηση έναρξης του τριημέρου, του έδωσε το χρόνο που χρειαζόταν για να παρουσιάσει αρνητικό τεστ και να πάρει το «οκ» να αγωνιστεί στο Grand Prix.

O χρόνος του Ιάπωνα της LCR Racing ήταν 1:39,028 και ήρθε στο τέλος της 60λεπτης διαδικασίας, αφήνοντας τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha στη 2η θέση για 0,127 δευτερόλεπτα. Ο Πολ Εσπαργκαρό της Honda ακολούθησε στην 3η θέση με επίδοση στο 1:39,223.

Στο FP1 εντυπωσίασε ο Μάρκο Μπετζέκι της VR46 Racing Team όντας 5ος, ενώ ανταγωνιστικές έδειξαν να είναι οι δύο Aprilia με την παρουσία των δύο αναβατών της Ιταλικής ομάδας εντός της πρώτης 10άδας. Σε ρηχά νερά κινήθηκαν οι Ducati, με ταχύτερο αναβάτη της τον Ενέα Μπαστιανίνι, στην 11η θέση. Οι διαφορές μεταξύ των αναβατών είναι πολύ μικρές, καθώς οι 19 πρώτοι έχουν διαφορά μικρότερη του ενός δευτερολέπτου.

Let's get this show on the road! 🙌



After three years and a little delay, the #MotoGP class is finally back on track in Argentina! 💨#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/fYhY2jsfSX April 2, 2022

Η διαδικασία ξεκίνησε με όλους τους αναβάτες να βγαίνουν από νωρίς στην πίστα για να κάνουν χρονομετρημένες προσπάθειες. Η καθυστέρηση έναρξης του τριημέρου έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τις ομάδες που ήθελαν να συλλέξουν όσα περισσότερα δεδομένα ήταν δυνατό.

Κυρίαρχοι στα πρώτα λεπτά ήταν οι Κουαραταρό και Μπίντερ, με τον αναβάτη της Yamaha να έχει τον ταχύτερο χρόνο στο 1:39,990. Όλες οι ομάδες δοκίμαζαν λύσεις με το στήσιμο των μοτοσικλετών τους τόσο για τον αγώνα όσο και για τις κατατακτήριες δοκιμές. Μέχρι να βρουν όμως τις κατάλληλες ρυθμίσεις, είδαμε πολλές μοτοσικλέτες να έχουν πολλές ταλαντώσεις στην έξοδο των στροφών 9 και 10, με αρκετούς αναβάτες να κινδυνεύουν να έχουν πτώση.

Μέχρι τη συμπλήρωση του ημιώρου, οι Μίλερ με Ducati και Ρινς με Suzuki είχαν ανέβει στις θέσεις 2 και 3, με τον Κουαρταραρό να κρατιέται στην κορυφή. Σε εκείνο το σημείο είχε ξεχωρίσει ο Λούκα Μαρίνι που ήταν εντός της πρώτης 10άδας για τη VR46.

Με τη διαδικασία να έχει μπει στο δεύτερο μισό της, ο Αλέις Εσπαργκαρό ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης, με την Aprilia να βλέπει τον Μάβερικ Βινιάλες να σκαρφαλώνει 4ος. Αμφότεροι είχαν ελαστικά αρκετών γύρων, με τη φθορά σε πολλές μοτοσικλέτες να δείχνει να είναι μικρή.

Τα λεπτά περνούσαν και οι περισσότεροι αναβάτες είχαν επιστρέψει στα γκαράζ τους και ετοιμαζόντουσαν για τις τελευταίες τους προσπάθειες. Τα χρονόμετρα άρχισαν να πέφτουν δραματικά στα τελευταία λεπτά του FP1, όπου όλοι βγήκαν με λίγα καύσιμα και καινούργια ελαστικά. Ο Κουαρταραρό, o Ρινς, ο Αλέις Εσπαργκαρό και οι δύο KTM ξεχώρισαν αμέσως με προσωπικά ταχύτερα περάσματα.

Όμως στο τέλος αυτός που χαμογέλασε ήταν ο Νακαγκάμι της LCR, ο οποίος με το 1:39,028 ανέβηκε στην 1η θέση μπροστά από τον Κουαρταραρό. Δυνατή ήταν η εμφάνιση του Πολ Εσπαργκαρό στην 3η θέση, ενώ εντυπωσίασε στα τελευταία δευτερόλεπτα και ο Μπετζέκι με την 4η θέση.

What a start that was! 🙌@takanakagami30 goes from being out of the weekend to ending FP1 fastest! 🤯#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/vt6duaOVh4 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 2, 2022

Μπορεί να είμαστε πάνω από ένα δευτερόλεπτο μακριά από το ρεκόρ πίστας, όμως το ξεκίνημα ήταν εντυπωσιακό. Η δράση συνεχίζεται απόψε στις 21:40 με το FP2. Μην χάσετε το LIVE του Gazzetta για τις κατατακτήριες δοκιμές στις 22:50, λίγο μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών.

Αποτελέσματα FP1 GP Αργεντινής

Φωτογραφίες: LCR Team