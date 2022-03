To πρώτο ηλεκτρικό SUV μοντέλο της ιαπωνικής φίρμας έρχεται στην Ευρώπη, με την αυτονομία του να ξεπερνά τα 500 χιλιόμετρα.

Πριν από λίγο καιρό η Toyota είχε παρουσιάζει το ηλεκτρικό bZ4Χ και είχε ανακοινώσει πως θα κυκλοφορήσει και στην ευρωπαϊκή αγορά. To μοντέλο είναι το πρώτο της νέας οικογένειας μοντέλων bZ (Beyond Zero) και βασίζεται στη νέα πλατφόρμα της ιαπωνικής φίρμας για τη σειρά αυτή, κάνοντας χρήση της αρχιτεκτονικής eTNGA. Τώρα η Toyota κάνει την υπόσχεσή της πράξη, καθώς επισημοποίησε πως οι παραδόσεις του νέου SUV θα αρχίσουν το προσεχές καλοκαίρι.

Η ιαπωνική φίρμα θα λανσάρει το μοντέλο με τα κινητήρια σύνολα που διαθέτουν οι αντίστοιχες εκδόσεις στις ΗΠΑ και μπαταρία χωρητικότητας 71,4 kWh. Η βασική έκδοση του Toyota bZ4X περιλαμβάνει κίνηση στους εμπρός τροχούς και έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 204 ίππους και 265 Nm ροπής. Η επιτάχυνση από 0 στα 100 χλμ/ώρα πραγματοποιείται σε 8,4 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα αγγίζει τα 160 χλμ/ώρα.

Επιπλέον θα διατίθεται και σε έκδοση με κίνηση σε όλους τους τροχούς, μέσω δύο ηλεκτρικών μοτέρ. Η απόδοση ανεβαίνει στους 218 ίππους και η ροπή στα 336 Nm. Λόγω της τετρακίνησης, η επιτάχυνση από 0 στα 100 χλμ/ώρα πραγματοποιείται σε 7,7 δευτερόλεπτα.

Όπως είναι φυσιολογικό, η αυτονομία που εξασφαλίζει η μπαταρία στις δύο εκδόσεις διαφέρει. Στην έκδοση με κίνηση στους εμπρός τροχούς, αγγίζει τα 516 χιλιόμετρα, όμως αυτή με κίνηση σε όλους τους τροχούς τα 470 χιλιόμετρα. Στις εκδόσεις που θα κυκλοφορήσουν αρχικά θα δούμε ένα στάνταρ σύστημα διεύθυνσης. Όμως σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα η ιαπωνική φίρμα θα λανσάρει το One Motion Grip σύστημα (steer-by-wire). Σύμφωνα με την ίδια την Toyota, η πλήρης περιστροφή του τιμονιού θα ολοκληρώνεται στις 150 μοίρες.