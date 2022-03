Μπινότο: «Η Ferrari είναι έτοιμη για το πρωτάθλημα»

Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari πιστεύει πως η ομάδα του έχει όλα όσα χρειάζονται για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον οδηγό του Σαρλ Λεκλέρ.

Η νέα εποχή της Formula 1 έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι δύο πρώτοι αγώνες έχουν προσφέρει άπλετο θέαμα. Στη φετινή χρονιά έχουμε δει επίσης την αναγέννηση της Scuderia Ferrari που κατέκτησε τη νίκη στον εναρκτήριο αγώνα στο Μπαχρέιν δια χειρός Σαρλ Λεκλέρ, ενώ έχασε στο νήμα από τον Μαξ Φερστάπεν στη Σαουδική Αραβία.

Αυτή είναι η πρώτη χρονιά από το 2018 που η ιταλική ομάδα δείχνει να έχει τα φόντα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Σε αυτό ακριβώς αναφέρθηκε και ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Ματία Μπινότο, που δήλωσε πως η ομάδα του είναι έτοιμη για οποιαδήποτε πρόκληση φέτος.

«Η εξέλιξη θα παίξει φέτος καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο για εμάς αλλά για όλες τις ομάδες. Είναι αλήθεια πως οι ανταγωνιστές μας είναι πολύ δυνατοί και το έχουν αποδείξει πως έχουν τρομερή ταχύτητα. Oi τελευταίες μας ευκαιρίες για πρωτάθλημα ήταν το 2017 και το 2018, όμως είχαμε χάσει έδαφος λόγω του ρυθμού εξέλιξής μας. Έκτοτε έχουμε βελτιώσει όλα μας τα εργαλεία σχεδιασμού του μονοθεσίου. Έχουμε νέα αεροδυναμική σήραγγα, νέες μεθοδολογίες και διαδικασίες σχεδιασμού και προσομοίωσης. Σήμερα είμαστε πιο έτοιμοι για το πρωτάθλημα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να κάνουμε σωστή δουλειά στην εξέλιξη. To budget cap θα επηρεάσει το ρυθμό εξέλιξης και είναι ένα σημείο-κλειδί στη φετινή σεζόν», ανέφερε ο Μπινότο στο πλαίσιο του GP Σαουδικής Αραβίας.

Ο Σαρλ Λεκλέρ προηγείται στο πρωτάθλημα οδηγών με τη Ferrari έχοντας μαζέψει 45 βαθμούς στους δύο πρώτους αγώνες. Οι μέχρι στιγμής εμφανίσεις του μάλιστα έχουν εντυπωσιάσει τον ίδιο τον Μπινότο που αναφέρθηκε στον οδηγό του. «Ο Σαρλ είναι έτοιμος να παλέψει για τον τίτλο. Είναι κάτι που το περίμενα, μπορώ να πω. Όταν ανανεώσαμε το συμβόλαιό μας μαζί του μέχρι το τέλος του 2024, γνωρίζαμε το τι είναι ικανός να κάνει και αποδεικνύει δίχως αμφιβολία πως είναι ικανός να παλέψει για τον τίτλο. Έχει το ταλέντο, είναι ένας εντυπωσιακός οδηγός και είναι χαρούμενος με τις εμφανίσεις του μέχρι στιγμής».

