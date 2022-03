Λεκλέρ: «Μονομαχήσαμε σκληρά αλλά δίκαια» (vid)

Ο οδηγός της Ferrari εκθείασε τον Μαξ Φερστάπεν για τη μεταξύ τους μάχη.

Δεν ξέρουμε για πόσο θα κρατήσει αυτό αλλά τουλάχιστον έως τώρα, απολαμβάνουμε μία σπουδαία μάχη η οποία διακρίνεται από fair play! Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ πρωταγωνίστησαν σε ένα θρίλερ στη Σαουδική Αραβία, με τη μεταξύ τους κόντρα στους τελευταίους οκτώ γύρους να είναι συγκλονιστική!

Ο οδηγός της Ferrari ηττήθηκε αλλά στις πρώτες του δηλώσεις μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στη Τζέντα, είχε μόνο θετικά πράγματα να πει για όσα προηγήθηκαν!





Ο Μονεγάσκος είπε στον Ντέιβιντ Κούλθαρντ που έκανε τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις: «Όσα έκανα δεν ήταν αρκετά σήμερα αλλά Θεέ μου, πραγματικά απόλαυσα αυτό τον αγώνα! Μονομαχήσαμε σκληρά αλλά δίκαια, κάθε αγώνας θα έπρεπε να είναι σαν αυτόν. Τον απόλαυσα αλλά προφανώς είμαι απογοητευμένος από το τελικό αποτέλεσμα, ήθελα να κερδίσω σήμερα. Χάσαμε στις λεπτομέρειες. Είχαμε διαφορετικές επιλογές ρυθμίσεων με τον Μαξ, εμείς ήμασταν πιο γρήγοροι στις καμπές ενώ αυτοί ήταν πιο γρήγοροι στις ευθείες, γιατί εμείς επιλέξαμε να έχουμε περισσότερη κάθετη δύναμη. Μου ήταν λοιπόν εξαιρετικά δύσκολο να κρατώ πίσω μου τον Μαξ στις ευθείες. Όμως έκανε πολύ καλή δουλειά και ήταν ένας σπουδαίος αγώνας».

CHARLES: "It wasn't enough today, but oh my god, I really enjoyed that race! It's hard racing but it's fair, every race should be like this. It was fun, I'm obviously disappointed, I wanted to win today"#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/TeahMuxPjs