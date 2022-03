Μετά το τέλος του αγώνα στο Μπαχρέιν, ο Ολλανδός πήγε να βρει τον μεγάλο νικητή.

Μία σκηνή fair play απαθανατίστηκε από τις κάμερες μετά την ολοκλήρωση του συναρπαστικού Grand Prix του Μπαχρέιν, που ολοκληρώθηκε με τη Scuderia Ferrari στο 1-2 και τον Σαρλ Λεκλέρ θριαμβευτή.

Πρωταγωνιστές της ήταν ο νικητής του εναρκτήριου αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2022 και ο μεγάλος χαμένος, Μαξ Φερστάπεν. Οι δυο τους είχαν μία συγκλονιστική μονομαχία αυτό το Σαββατοκύριακο, που κρίθηκε στο ένα δέκατο του δευτερολέπτου στο κυνήγι της pole position ενώ ολοκληρώθηκε άδοξα στον αγώνα με την εγκατάλειψη του Ολλανδού.





Οι δυο τους είχαν κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλάξει θέση έξι φορές, σε μία μάχη διαρκείας στους γύρους 17, 18 και 19. Έπειτα, ο οδηγός της Red Bull Racing ήλπιζε να επιτεθεί στο τέλος, το αυτοκίνητο ασφαλείας τον έφερε και σε απόσταση βολής, όμως η RB18 είχε αντίθετη άποψη.

Αρχικά είχε προβλήματα με την υδραυλική υποβοήθηση του τιμονιού και στη συνέχεια, η δυσλειτουργία της αντλίας καυσίμου, οδήγησε στην εγκατάλειψή του. Παρότι έμεινε στο μηδέν και ο οδηγός που όλα δείχνουν πως θα είναι ο μεγάλος του αντίπαλος στη προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου σκαρφάλωσε στους 25 πόντους, ο Φερστάπεν έσπευσε να τον συγχαρεί.

A day of late braking and hand-shaking 🤝



The latest chapter of @Charles_Leclerc and @Max33Verstappen's on-track duels was an absolute thriller



📸 x @CanalplusF1 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/A7E7SbpddJ