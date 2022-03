Formula 1: Τα συγχαρητήρια του Προέδρου της FIA στη Ferrari για το 1-2 στο Μπαχρέιν

Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ εντυπωσιάστηκε από την εμφάνιση της Ferrari στο Μπαχρέιν.

Σε… πελάγη ευτυχίας πλέει η Scuderia Ferrari και μαζί της όλη η Ιταλία, για την νίκη στο Grand Prix του Μπαχρέιν. Ο Σαρλ Λεκλέρ ανέβηκε για τρίτη φορά στην κορυφή του βάθρου αγώνα της Formula 1, με τον Κάρλος Σάινθ να ολοκληρώνει το ιδανικό βράδυ για τη Ferrari, τερματίζοντας στη 2η θέση.

Το αποτέλεσμα στο Σακχίρ έδωσε τέλος στην μακρά περίοδο 910 ημερών από την προηγούμενη νίκη και το προηγούμενο 1-2 της ιταλικής ομάδας, που είχε σημειωθεί στο Grand Prix της Σιγκαπούρης, το Σεπτέμβριο του 2019. Ένας από τους πρώτους που συνεχάρησαν δημοσίως τη Ferrari και τους οδηγούς της ήταν ο νέος Πρόεδρος της FIA. Σε ανάρτησή του στο twitter, ο Μοχάμεν Μπεν Σουλαγιέμ έγραψε: «Συγχαρητήρια Σαρλ Λεκλέρ, Κάρλος Σάινθ και Scuderia Ferrari για το εντυπωσιακό 1-2. Πανέμορφος αγώνας. Η νέα σεζόν της F1 για το 2022 άρχισε!»

Congratulations @Charles_Leclerc @Carlossainz55 @ScuderiaFerrari for this impressive 1-2. Beautiful race. The 2022 @FIA @F1 season is launched!#F1 #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/4qFxhfq35K