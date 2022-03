Η pole position δεν ήρθε για τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο Μπαχρέιν, όμως οι βαθμοί δίνονται στον αγώνα της Κυριακής.

Η Formula 1 επέστρεψε, με το GP Μπαχρέιν να είναι ο εναρκτήριος αγώνας για το 2022. Τα μονοθέσια ρίχτηκαν στην πίστα για τις κατατακτήριες δοκιμές, με τον Σαρλ Λεκλέρ να είναι αυτός που πανηγύρισε την πρώτη pole position της σεζόν. Η μάχη ήταν έντονη και κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα του Q3.

Μπαίνοντας στις κατατακτήριες δοκιμές, μεγάλο φαβορί για την pole position ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Ωστόσο ο Ολλανδός δεν κατάφερε να κερδίσει τη Ferrari F1-75 του Λεκλέρ για μόλις 0,123 δευτ. Μετά τις κατατακτήριες ο οδηγός της Red Bull Racing είχε ανάμεικτα συναισθήματα για το αποτέλεσμα.

«Οι κατατακτήριες ήταν πολύ απρόβλεπτες. Το Q2 ήταν πολύ καλό για εμάς, αλλά στο Q3 δυσκολευτήκαμε με την ισορροπία. Όπως και να’χει τα πήγαμε πολύ καλά. Έχουμε ένα καλό μονοθέσιο και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι μία πολύ καλή αρχή. Δεν ήταν φανταστικό το αποτέλεσμα, αλλά δεν τα πήγαμε άσχημα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα ώστε να αντλήσουμε καλύτερη απόδοση μελλοντικά. Θέλουμε να είμαστε τέλειοι στις κατατακτήριες, όμως θέλουμε να είμαστε δυνατοί και στον αγώνα. Οι βαθμοί εκεί σκοράρονται. Ήταν ωραίο που είχα μάχη με τον Σαρλ και τον Κάρλος που έκαναν καλή δουλειά. Ελπίζω σε έναν συναρπαστικό αγώνα», δήλωσε ο πρωταθλητής του 2021 μετά το Q3.

