Formula 1: Από τη θέση του οδηγού με όλα τα φετινά μονοθέσια (vid)

Προσδεθείτε για ένα γύρο στην πίστα του Σακχίρ από… 13 διαφορετικά κόκπιτ!

Οι χειμερινές δοκιμές εξέλιξης της Formula 1 ολοκληρώθηκαν, με τις ομάδες να περνούν έξι ημέρες εξαντλητικής δουλειάς, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2022. Οι τρεις εξ αυτών ήταν στην πίστα της Βαρκελώνης στην Ισπανία και οι άλλες τρεις στην πίστα του Σακχίρ στο Μπαχρέιν.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στο τεστ στο «Στολίδι του Κόλπου», η Formula 1 έδωσε στη δημοσιότητα ένα πολύ ενδιαφέρον video για να μας… βάλει σε κλίμα ενόψει της πρεμιέρας της επόμενης εβδομάδας που διεξάγεται στην ίδια πίστα.

Πατώντας play στο video που ακολουθεί, μπορείτε να κάνετε ένα γύρο στο μήκους 5.412 μέτρων σιρκουί και την αγωνιστική διαδρομή που απλώνεται καταμεσής της ερήμου. Βέβαια θα μας πείτε: «Αυτό είναι συνηθισμένο». Και θα έχετε δίκιο.





Όχι όμως όταν αυτός ο γύρος γίνεται με δέκα διαφορετικά μονοθέσια! Η Formula 1 έχει μοιράσει τη διαδρομή με τα πλάνα να εναλλάσσονται ανάμεσα στα οπτικά πεδία διάφορων οδηγών.



Έτσι η βόλτα μας ξεκινά από το κόκπιτ της Red Bull Racing RB18 του Μαξ Φερστάπεν, συνεχίζεται με την Mercedes W13 του Λούις Χάμιλτον, τη Ferrari F1-75 του Σαρλ Λεκλέρ, την Alpine A522 του Έστεμπαν Όκον, τη McLaren MCL36 του Λάντο Νόρις, την Aston Martin AMR22 του Σεμπάστιαν Φέτελ, τη Haas VF-22 του Κέβιν Μάγκνουσεν, τη Williams FW44 του Νίκολα Λατίφι, τη Scuderia AlphaTuari AT03 του Πιερ Γκασλί, την Alfa Romeo C42 του Βάλτερι Μπότας, αλλά και τα μονοθέσια των Σέρχιο Πέρεζ, Κάρλος Σάινθ, Τζορτζ Ράσελ.

Περισσότερα στο video που ακολουθεί…

