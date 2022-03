H βρετανική ομάδα είχε καταστροφική δεύτερη ημέρα δοκιμών στο Μπαχρέιν, με το μονοθέσιό της να παίρνει κυριολεκτικά φωτιά.

Η δεύτερη ημέρα δοκιμών του Μπαχρέιν έμελλε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επεισοδιακή. Οι ομάδες συνέχισαν τα προγράμματά τους, όμως ορισμένες αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα. Η ομάδα με τη μεγαλύτερη ατυχία ήταν η Williams. H βρετανική ομάδα είχε προβλήματα με το μονοθέσιο από την αρχή της ημέρες και είχε αναγκαστεί να αλλάξει πάτωμα στην FW44. Όμως κατά τη διάρκεια της δεύτερης ώρας τα φρένα του μονοθεσίου άρχισαν να πιάνουν φωτιά.

Ο Νικολά Λατίφι που είχε σήμερα ρόλο οδηγού προσπάθησε να επιστρέψει στο γκαράζ της ομάδας, αλλά δεν τα κατάφερε. Η φωτιά απέκτησε τέτοια ένταση που έλιωσε την πίσω ανάρτηση και οδήγησε τον Καναδό στο να χάσει τον έλεγχο.

Βοηθοί της πίστας έφτασαν άμεσα στο σημείο ώστε να σβήσουν τη φωτιά. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης κάτι εξερράγη στο πίσω μέρος της FW44, πράγμα που προκάλεσε ανησυχίες. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα, το πρόβλημα ήταν μικρό, αλλά προκάλεσε τεράστιες ζημιές.

Η βρετανική ομάδα τόνισε πως θα προσπαθήσει να βγάλει το μονοθέσιο και πάλι στην πίστα τη δεύτερη ημέρα, όμως σίγουρα έχει χάσει αρκετό χρόνο και δεδομένα που θα μπορούσε να έχει συλλέξει. Επιπλέον, χαμένος από την όλη κατάσταση είναι ο Νικολά Λατίφι, ο οποίος θέλει όσα περισσότερα χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του μονοθεσίου του. Μέχρι το σημείο που σταμάτησε στην πίστα είχε καταγράψει μόλις 12 γύρους. Ο teammate του, Άλεξ Άλμπον πραγματοποίησε την πρώτη ημέρα δοκιμών περισσότερους από 100 γύρους.

Οι ομάδες της Formula 1 χρειάζονται όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα γίνεται, ώστε να κατανοήσουν πλήρως τα μονοθέσια νέας γενιάς του 2022. Οποιοδήποτε σημαντικό πρόβλημα που περιορίζει το χρόνο στην πίστα είναι ιδιαίτερα κακό για τις ομάδες και τους οδηγούς.

Όλη τη δράση της δεύτερης ημέρας δοκιμών της Formula 1 από το Μπαχρέιν, μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

From initial investigations, it appears that the issue that caused the fire was quite minor, but became visibly quite dramatic. It is not as severe as the video footage might suggest, but there is fire damage to the rear of the car that the team need to repair. (1/2) pic.twitter.com/xRJVcJSwbW