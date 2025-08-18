Ολες οι εξελίξεις και οι μεταγραφές της ημέρας (18/8)

Στην Ισπανία «συνδέουν» τον Άρη με τον Σέρχι Κανός. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca ο Ισπανός εξτρέμ δεν είναι στα πλάνα του Κάρλος Κορμπεράν για τη Βαλένθια της επόμενος σεζόν και οι Θεσσαλονικείς είναι η ομάδα που ασκεί τη μεγαλύτερη πίεση για να τον κάνει δικό της.Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί οι Κίτρινοι έχουν ήδη καταθέσει την πρόταση τους στις Νυχτερίδες για τη μεταγραφή του 28χρονου winger. Ο Κανός δεν υπολογίζεται από τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού και τις τελευταίες εβδομάδες δουλεύει εκτός ομάδας στη Βαλένθια, παρόλο που έχει ακόμα διετές συμβόλαιο με το κλαμπ της La Liga.