Γιορτές σε... ροκ και μέταλ χροιά! (vids)

Πως θα σας φαινόταν εάν ακούγατε του AC / DC, τον μακαρίτη Dio, τους Amon Amarth και τους Manowar να τραγουδάνε για τα Χριστούγεννα; Δυνατά riffs, κιθάρες και μία άλλη ροκ και μέταλ οπτική των γιορτών. Θα γουστάρατε; Ή θα ξενερώνατε; Η λίστα είναι αμέτρητη. To Gazzetta Weekend παραθέτει μερικές από τις χριστουγεννιάτικες απόπειρες μπαντών ή καλλιτεχνών που συνέδεσαν τα ονόματά τους με το ροκ και το μέταλ και φυσικά λατρεύτηκαν και αποθεώθηκαν. Ας δούμε ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

1) Twisted Sister, I Saw Mommy Kissing Santa Claus: Αμερικάνικη μπάντα με την... ετικέτα του glam metal αλλά ουσιαστικά hard rock έπαιζαν. Υπήρξαν ενεργοί και με μεγάλες επιτυχίες τις περιόδους 1972–1989 και 2003–2016 και ενω είχαν reunions τις εξής χρονιές: 1997, 2001 και 2002. Το ρεπερτόριό τους είχε πολλές φορές την διαμάχη γενεών, γονέων και παιδιών αλλά και ζητήματα με το εκπαιδευτικό σύστημα. Το δίκτυο VH1 τους τοποθέτησε στην θέση Νο73 των τοπ100 hard rock μπαντών και καλλιτεχνών.

2) Type O Negative, Red Water (Christmas Mourning): Οι Type O Negative ήταν αμερικάνικο gothic metal συγκρότημα, το οποίο δημιουργήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το 1989. Το 2010 και μετά από επτά άλμπουμ, εκ των οποίων το "Bloody Kisses" έγινε πλατινένιο και το "October Rust" χρυσό, το συγκρότημα διαλύθηκε. Ο λόγος ήταν ο θάνατος του μπασίστα, τραγουδιστή και βασικού συνθέτη Πιτ Στιλ λόγω αορτικού ανευρύσματος που του προκάλεσε καρδιακή ανεπάρκεια.

3) Manowar, Silent Night: Ναι οι άνθρωποι αυτοί παίζουν heavy metal. Επικό μέταλ μεν αλλά είναι μέταλ. Η μπάντα δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1980. Το 1984 μπήκε στο Βιβλίο Γκίνες ως το πιο... θορυβώδες συγκρότημα του κόσμου και ενώ κατείχαν και το ρεκόρ για την μεγαλύτερη σε διάρκεια συναυλία, με εμφάνισή τους στην χώρα της Βουλγαρίας όπου διήρκεσε πάνω πέντε ώρες.

4) Rob Halford, We Three Kings: Τι να πρωτοπεί κανείς και τι να γράψει για αυτόν τον άνθρωπο. O Ρόμπερτ Τζον Άρθουρ 'Ρομπ' Χάλφορντ είναι Άγγλος τραγουδιστής και perfomer της heavy metal σκηνής, γνωστός ως μέλος του συγκροτήματος Judas Priest και ενώ από το 1992 μέχρι το 2004 σχημάτισε τα συγκροτήματα Fight, 2wo και Halford. Γνωστός επίσης και για το γεγονός πως εκδήλωσε ανοιχτά το ότι είναι gay. Θυμηθείτε εδώ την συνέντευξη στο Gazzetta.gr.

5) Amon Amarth, Viking Christmas: Με τους Σουηδούς - τους οποίους είχα την τύχη να δω live, όπως και τον Χάλφορντ και τους Priest φυσικά - δεν είμαι αντικειμενικός. Μεγάλη μπάντα που χαρακτηρίζονται ως μελωδική death metal. Ωστόσο εάν εντρυφήσεις λίγο παραπάνω θα δεις πολλά και κλασικά στοιχεία της trash και heavy metal μουσικής.

6) Dio with Tony Iommi, God Rest Ye Merry Gentlemen: Ο Ιταλοαμερικανός Ρόνι Τζέιμς Ντίο δεν χρειάζεται συστάσεις. "Έφυγε" το 2010 αλλά ακόμα άπαντες τον νιώθουμε κοντά μας. Ο Ντίο ήταν το μέταλ. Ήταν πίσω από το heavy metal και την δημιουργία του. Έδρασε με τα συγκροτήματα των Elf, Rainbow, Black Sabbath, Heaven & Hell καθώς και με το προσωπικό του σχήμα, τους Dio. Στις λοιπές μουσικές του συμμετοχές, περιλαμβάνεται επίσης η φιλανθρωπική κίνηση Hear 'n Aid. Έχει παγκοσμίως χαρακτηριστεί ως εκ των δυναμικότερων τραγουδιστών της Heavy Metal μουσικής. Κατέστησε λαοφιλέστερη την χειρονομία "Devil's Horns" στην κουλτούρα του συγκεκριμένου μουσικού είδους. Ο Άγγλος Τόνι Αϊόμι είναι μία ακόμα σπουδαία προσωπικότητα της hard rock και heavy metal μουσικής σκηνής. Έγινε γνωστός ως ιδρυτικό στέλεχος των Black Sabbath, στους οποίους υπήρξε το μόνο σταθερό μέλος από τη δημιουργία του συγκροτήματος στα τέλη της δεκαετίας του '60 μέχρι σήμερα.

7) Lemmy, Billy F. Gibbons και με Dave Grohl και Run, Rudolph, Run: Ουσιαστικά το τραγούδι αυτό είναι μία σύμπραξη. Ο Lemmy όμως δεν ξεχνιέται. Μία ακόμα τεράστια μορφή και ο άνθρωπος πίσω από τους Motorhead. Ξαναδιαβάστε και αυτό το κείμενο του Gazzetta.

8) Iron Maiden, Another rock and roll Christmas: Από το 1975 μέχρι και σήμερα οι Άγγλοι heavy metallers έχουν βάλει ανεξίτηλα την σφραγίδα τους στον χώρο. Και όπως λέει και ένας φίλος "εάν δεν υπήρχαν οι Maiden τι θα ακούγαμε ρε συ;".

9) Christopher Lee, Little Drummer Boy: Μία μίνι έκπληξη εδώ. Ο Κρίστοφερ Λι υπήρξε ηθοποιός, συγγραφέας και τραγουδιστής! Ο άνθρωπος που έχει μείνει στην ιστορία για τον ρόλο του Δράκουλα το 1958, καθώς και για ρόλους σε μεγάλες παραγωγές και ταινίες όπως το Lord of the rings τραγουδούσε κιόλας. Ο Κρίστοφερ Λι μάλιστα μιλούσε εκτός από αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, σουηδικά, ρωσικά και ελληνικά!

10) AC / DC, Mistress for Christmas: Last but not least! Οι AC/DC είναι ένα hard rock συγκρότημα (οι ίδιοι πάντα κατηγοριοποιούσαν την μουσική τους ως Rock n Roll), που δημιουργήθηκαν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 1973 από τους σκωτσέζικης καταγωγής αδερφούς Άνγκους και Μάλκολμ Γιανγκ. Ακόμα μία τεράστια μπάντα με πολλές επιτυχίες, εξαιρετικά Live σε όλον τον κόσμο και τρομακτικά μεγάλη επιρροή στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

11) King Diamond, No Presents For Christmas: Όπως θα διαβάσετε και πιο κάτω ο King Diamond είναι ακραίος. Αυτό όμως τον κάνει τόσο ξεχωριστό. Ο Δανός Κιμ Μπέντιξ Πέτερσεν στα 60 του χρόνια πια είναι πλήρως καταξιωμένος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός.

12) Trans-Siberian Orchestra, Christmas Canon Rock: Αμερικάνικη progressive rock μπάντα, την οποία δημιούργησαν μεταξύ άλλων και δύο μέλη των Savatage. Έχουν βγάλει σειρά από ροκ όπερες όπως: Christmas Eve and Other Stories, The Christmas Attic, Beethoven's Last Night και The Lost Christmas Eve.

Φυσικά αυτές δεν είναι οι μόνες περιπτώσεις. Αυτό είναι μόνο ένα ενδεικτικό δείγμα. Έχουν καταγραφεί άλλες τόσες και παραπάνω. Ορισμένες μπάντες είχαν ακόμα και ολόκληρα albums δομημένα πάνω στα Χριστούγεννα. Άλλοι καλλιτέχνες βέβαια όπως ο King Diamond μάλλον το... παρατράβηξαν δίνοντας μία ακραία εκδοχή για τα Χριστούγεννα. Στην Gallery αλλά και εδώ μπορείτε να ακούσετε και αρκετά ακόμα κομμάτια.

