Καψούρα που... πληγώνει ο Στόουνς

Πρωτοφανής ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπερασπίστηκε τον νεαρό αμυντικό στη συνέντευξη Τύπου του μεγάλου παιχνιδιού της Σίτι με τη Λίβερπουλ, το απόγευμα της Κυριακής.

Και δεν επρόκειτο για ένα παιχνίδι το οποίο ολοκληρώθηκε με το «μηδέν» στην άμυνα των «πολιτών» ούτε για μια πολύ εύκολη αναμέτρηση στην οποία δεν διέτρεξε κινδύνους η εστία του Γουίλι Καμπαγέρο.

Και η Λίβερπουλ θα μπορούσε να πάρει το ισόπαλο (1-1) ματς της 28ης αγωνιστικής και η Σίτι. Μόνο που ο Γκουαρδιόλα θέλησε να σταθεί κυρίως στο δημιουργικό/επιθετικό κομμάτι της ομάδας του κι όχι τόσο στην άμυνα, η οποία φυσικά παίζει καθοριστικό ρόλο στην απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα και στην απώλεια στόχων, όπως έγινε στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ.

«Έχει τα μεγαλύτερα αρχ... από όλους μας εδώ μέσα. Έχει πολύ πιο ισχυρή προσωπικότητα απ' όλους μας. Αγαπώ αυτούς τους παίκτες. Μου αρέσουν πολύ. Τη στιγμή που όλοι κριτικάρουν και ο κόσμος μιλάει συνέχεια, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από εκείνον. Με όλα του τα λάθη, τον αγαπώ έτσι όπως είναι γιατί έχει τρομερή προσωπικότητα» ήταν τα λόγια του Ισπανού τεχνικού του συλλόγου του Μάντσεστερ στην αίθουσα Τύπου του «Etihad», έπειτα από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε στα σχόλια και εμφανίστηκε ο νεαρός αμυντικός στο παιχνίδι με τους «κόκκινους», λίγες μέρες έπειτα από τον αποκλεισμό της ομάδας του από τη Μονακό...

Guardiola: "John Stones has more balls than everybody here in this room." pic.twitter.com/NS9omAEeAp

— Sam Lee (@Sammy_Goal) March 19, 2017