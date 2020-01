Μουρίνιο: «Αν είναι φίλοι μου στην Παρί, ας μου στείλουν δανεικό τον Μπαπέ» (vid)

Με τον Χάρι Κέιν ν' απουσιάζει και ενδεχομένως να χρειάζεται περίπου ένα τρίμηνο για να επιστρέψει στη δράση, ο Πορτογάλος τεχνικός της Τότεναμ ξέρει ότι του λείπει ένας «βαρύς» αποτελεσματικός επιθετικός αυτή τη στιγμή από την ομάδα.

Όταν δόθηκε η αφορμή σε έναν δημοσιογράφο να τον ρωτήσει για τον Καβάνι που έχει καταθέσει και αίτημα μεταγραφής στην Παρί Σεν Ζερμέν, τότε ο «Μου» απάντησε:

«Έχω εξαιρετική σχέση με τον κ.Νασέρ και τον κ.Λεονάρντο και επειδή οι καλές φιλικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από σεβασμό, δεν θα μιλήσω για παίκτες άλλης ομάδας. Αν θέλετε να κάνουμε ένα αστείο, θα πω ότι αν είναι πραγματική μου φίλοι, ας μου στείλουν δανεικό τον Μπαπέ»!

Tottenham Hotspur head coach Jose Mourinho jokes about his friendship with PSG chief as he searches for a striker to replace Spurs striker Harry Kane:

"If they are my friends they could send Mbappe on loan".

#THFC #COYSpic.twitter.com/j8v2nDm2Zm

