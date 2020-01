Οι «καρακάξες» κατάφεραν να πάρουν τεράστια νίκη απέναντι στους «μπλε» στο St.James' Park, με το μοναδικό κόρνερ που κατάφεραν να κερδίσουν σε ολόκληρο το παιχνίδι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων!

Μετά την κεφαλιά που πήρε και με την οποία σκόραρε ο Άισακ Χέιντεν για το τελικό 1-0, οι παίκτες της Νιούκαστλ κατευθύνθηκαν προς το κόρνερ, ο Ματ Ρίτσι κλώτσησε με δύναμη το σημαιάκι, αυτό έφυγε από τη θέση του και πήγε και...καρφώθηκε σε πολύ κακό σημείο σε οπαδό που βρισκόταν στις χαμηλές σειρές της κερκίδας!

Δείτε τα βίντεο:

So, in the frantic celebrations of Newcastle's late winner today, Matt Ritchie booted the corner flag straight into a fan's crown jewels.

Pay close attention to the right-hand side of the screen. pic.twitter.com/zgBt3YLzmE

— Reginaldo Rosario (@Regi1700) January 18, 2020