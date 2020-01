Μπέρνλι - Άστον Βίλα: Νέος χρόνος, ίδιο VAR... (vid)

O Γκρίλις σκόραρε με πλασέ στο 12’, αλλά δεν υπήρξε γκολ για τους φιλοξενούμενους λόγω VAR, καθώς ήταν εκτεθειμένος ο Γουέσλεϊ που είχε συμμετοχή στο παιχνίδι νωρίτερα στη φάση.

VAR is moving mad.

One thing I would say is - at least it’s consistently bad. Like there’s one of these decisions every week so it’s fair but it’s wrong. pic.twitter.com/KO0p2TAIlf

— Rambo (@RamboFYI) January 1, 2020