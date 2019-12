Ο κόουτς των «σπιρουνιών» ζούσε έντονα τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης της Κυριακής στο «Μολινό» και ήθελε να συμβεί κάτι που θα χάρισε στην ομάδα του όλους τους βαθμούς από την αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής.

Ο Βερτόνχεν κατάφερε στο φινάλε από μια εκτέλεση κόρνερ να πάρει την κεφαλιά και να σκοράρει για το τελικό 2-1, με τον Μουρίνιο να ξεσπά στον πάγκο του κι έπειτα να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για ν' αγκαλιάσει τους ποδοσφαιριστές του στη λήξη του αγώνα.

This is how Mourinho celebrated Jan Vertonghen’s match winning goal in the 92nd minute against Wolves yesterday. Great to have Jose back in the league. pic.twitter.com/7DayMDRnTo

— FutbolBible (@FutbolBible) December 16, 2019