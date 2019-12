Ο Μουρίνιο πήρε την μπάλα από τον Σον και την έδωσε στον Πάροτ! (vid)

Ένας άλλος Μουρίνιο! Ευδιάθετος, χαλαρός και με εξαιρετική σχέση με τους παίκτες, ο Πορτογάλος προπονητής δεν άφησε τον… Σονάλντο, όπως ο ίδιος τον αποκάλεσε, να πάρει αναμνηστικό από την ημέρα που έκανε έβαλε το γκολ της... ζωής του!

Συγκεκριμένα, ο Κορεάτης πέρασε σχεδόν όλη την Μπέρνλι για να διαμορφώσει το 3-0 και ήθελε να κρατήσει ως ενθύμιο τη μπάλα της αναμέτρησης, ως είθισται.

Όμως, όπως είπε και ο Μουρίνιο «κάποιες φορές είναι για αυτόν που έκανε χατ-τρικ, για παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι έχει περισσότερο νόημα για έναν 17χρονο.

Την περασμένη εβδομάδα έπαιζε στο UEFA Youth League με παιδιά της ηλικίας του όμως, σήμερα παίζει στην Premier League.

Έπαιξε με την Τότεναμ στο πρωτάθλημα και με την εθνική του στο Δουβλίνο.

Νομίζω είναι μια υπέροχη εβδομάδα γι’αυτόν».

Ο νεαρός Ιρλανδός πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Ντέλε Άλι στο 85ο λεπτό της συνάντησης.

Jose Mourinho wrestles the match ball off Heung-Min Son to give it to Spurs youngster Troy Parrott pic.twitter.com/Sk27JukWE9

— Football Daily (@footballdaily) December 7, 2019