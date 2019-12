Μουρίνιο για Σον: «Σήμερα ήταν… Σονάλντο»

Το νέο παρατσούκλι για τον εκπληκτικό Χιον-Μινγκ Σον είναι γεγονός και φέρει την σφραγίδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Για την ακρίβεια, όπως δήλωσε ο Πορτογάλος τεχνικός στην συνέντευξη Τύπου για το τρομερό γκολ που σημείωσε ο Νοτιοκορεάτης στο ματς με την Μπέρνλι, ο γιος του είναι εκείνος που τον αποκαλεί «Σονάλντο», σε παρομοίωση του σπουδαίου Ρονάλντο Ναζάριο.

Μετά και τα πεπραγμένα του στη νίκη της Τότεναμ με 5-0, ο «Special One» του απέδωσε το παραπάνω ψευδώνυμο, αποθεώνοντας τον για το εντυπωσιακό του τέρμα, αφηγούμενος την πρώτη του σκέψη μετά την επίτευξη του:

«Ο γιος μου τον φωνάζει Σονάλντο. Και σήμερα ήταν πράγματι ο… Σονάλντο Ναζάριο, διότι το μόνο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό, ήταν ένα γκολ που είχα την τύχη να δω στο πλευρό του Σερ Μπόμπι Ρόμπσον, το 1996 από την Μπαρτσελόνα, όταν ο Ρονάλντο είχε πάρει την μπάλα πίσω από την γραμμή και σκόραρε ένα πολύ παρόμοιο γκολ με το φανταστικό που σημείωσε ο Σον».

Today he was 'Sonaldo Nazario'

Jose Mourinho compares Son Heung-min to Ronaldo Nazario after his breathtaking goal against Burnley... pic.twitter.com/gwJ9HyGzzo

