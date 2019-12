Η αρχή έγινε με τον 15χρονο Καλούμ που το μεσημέρι του Σαββάτου πριν από το παιχνίδι απέναντι στην Μπόρνμουθ (3-2) γευμάτισε με τους παίκτες των «σπιρουνιών», με τον αρχηγό της ομάδας, Χάρι Κέιν, να κάνει τις συστήνει τους συμπαίκτες του στον μικρό!

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, που γι' ακόμα μια φορά πριν από ματς της Τότεναμ φρόντισε να περάσει λίγο χρόνο με τα παιδιά που συνοδεύουν τους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, τόνισε πως πριν από κάθε εντός έδρας ματς, ένα διαφορετικό ball-boy θα προσκαλείται στο γεύμα της ομάδας.

Spurs head coach Jose Mourinho made sure Tottenham Hotspur’s ball-boys and girls are all set for the game against Bournemouth!

[@FootballDaily]#THFC #COYSpic.twitter.com/6diJA2ZAR2

— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) November 30, 2019