Ο νεαρός επιθετικός που αναδεικνύεται από τα τμήματα υποδομών των «αετών» και αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην ηλικιακή κατηγορία κ-18, κατάφερε να γίνει viral για την... έμπνευση που είχε να περάσει εποικοδομητικά χρόνο που είχε μέχρι να γίνει μια αλλαγή για την ομάδα του.

Άρχισε να κάνει «γκελάκια» με την τσίχλα του και φυσικά στο τέλος την επανέφερε στο στόμα του για να συνεχίσει να μασάει κατά τη διάρκεια του ματς...

Nothing to see here, just Brandon Aveiro doing kick-ups with his chewing gum.#CPFC pic.twitter.com/exrDNxjvaL

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 26, 2019