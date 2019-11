«Επαφή Μουρίνιο με Ιμπραΐμοβιτς»

Η φυγή του από το MLS και τους Γκάλαξι έχει γεννήσει πολλά σενάρια σχετικά με το ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Μέχρι στιγμής ο 38χρονος επιθετικός έχει προτάσεις από τη Μίλαν και τη Ζενίτ, χωρίς όμως να έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με το μέλλον του.

Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Τότεναμ από τον Ζοσέ Μουρίνιο και οι εξαιρετικές σχέσεις του Πορτογάλου με τον Σουηδό, έφεραν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ μέσα από την Αγγλία επισημαίνουν ότι ήδη έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

BREAKING NEWS: José Mourinho has contacted Zlatan Ibrahimovic about an opportunity to join Tottenham as a free agent. Mino Raiola is set to meet with Daniel Levy in the coming days to discuss a potential deal. pic.twitter.com/sYoRnI1L25

