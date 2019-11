Ο Πορτογάλος κόουτς έπιασε δουλειά το απόγευμα της Τετάρτης στο προπονητικό κέντρο των «σπιρουνιών» και η αλήθεια είναι ότι το κλίμα που παρατηρήθηκε ήταν αρκετά ευδιάθετο και χαλαρό.

Ο Μουρίνιο συνομίλησε για λίγο με τον Ντέλε Άλι και του έδειξε πως θέλει να τον βοηθήσει να ξαναβρεί τον καλό του εαυτό, δίνοντάς του και μια αγκαλιά μετά το τέλος της πολύ σύντομης κουβέντας που έκαναν σε αυτή την πρώτη τους επαφή...

Tottenham Hotspur head coach Jose Mourinho walks over to Spurs midfielder Dele Alli at the end of playing a small sided game, gives him a little nudge and then has a chat with him before the pair embrace together.

[@SonTwoThree]#THFC #COYSpic.twitter.com/hfsyZXilMU

— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) November 20, 2019