Το μεσημέρι του Σαββάτου στο Λονδίνο ήταν βροχερό. Η ομάδα του Ποτσετίνο αντιμετώπισε τις «λεπίδες» για την 12η αγωνιστική της Premier League και το ματς ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 1-1.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο Χέουνγκ – Μιν Σον, σκέπασε με τα χέρια του το παιδάκι που τον συνόδευσε στον αγωνιστικό χώρο για να μην βραχεί!

Ο Σον, δείχνει να ξεπερνάει το σοκ από την πρόκληση του τραυματισμού του Αντρέ Γκόμες στο πρόσφατο παιχνίδι με την Έβερτον, έχοντας ζητήσει επανειλημμένα συγγνώμη...

Είναι το καλύτερο παιδί στην Premier League. Αγνή ψυχή, ευγνώμων που παίζει επαγγελματικά ποδόσφαιρο και δεν έχει ούτε έναν «εχθρό»...

Sonny protecting his mascot from the rain. Purest soul in the world & I will not be convinced otherwise. pic.twitter.com/ze7hxqIXhD

— Noz Ahmed (@NozAhmed) November 10, 2019