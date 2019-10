Τότεναμ: Άρρωστη κατάσταση...

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως το κατέστησε σαφές και ο Αργεντινός προπονητής του συλλόγου αμέσως μετά το βαρύτατο 7-2 από τη Μπάγερν Μονάχου, είναι τρομερά δύσκολο να έρχεσαι αντιμέτωπος με τους εκπροσώπους του Τύπου και πολύ περισσότερο με τον κόσμο. Όμως, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο το έκανε. Αντιλαμβάνεται την τεράστια δυσκολία της κατάστασης.

«Το ποδόσφαιρο δεν είναι θέμα του χθες. Το ποδόσφαιρο είναι το σήμερα...» είπε σε δημοσιογράφο μετά τη ντροπιαστική ήττα που υπέστη η Τότεναμ από τους Βαυαρούς, θέλοντας να δείξει ότι σκέφτεται μόνο μπροστά και τα πράγματα που οφείλει να κάνει και περνούν από το χέρι του για να διορθώσει... ό,τι μπορεί να διορθωθεί.

Τα «σπιρούνια» διασύρθηκαν, όπως δεν το έχουν κάνει ποτέ άλλοτε στην ιστορία τους. Δέχθηκαν εφτά γκολ και το κυριότερο είναι ότι θα μπορούσαν να δεχθούν πολλά περισσότερα αν το ματς με τη Μπάγερν διαρκούσε περισσότερα από 90 λεπτά και κάτι. Τέτοια ήταν η εικόνα της αναμέτρησης. Και προφανώς ο ψυχολογικός αντίκτυπος ήταν τεράστιος, όμως, η ομάδα του Ποτσετίνο έμοιαζε παντελώς ανήμπορη, πνευματικά και αγωνιστικά, να κρατηθεί από κάποιο κλαδί που θα σταματούσε την ξέφρενη πορεία της προς τον γκρεμό σε αυτό το παιχνίδι.

Η Τότεναμ έγινε η πρώτη αγγλική ομάδα που δέχεται εφτά τέρματα σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή διοργάνωση από την εποχή που... πάλι η ίδια είχε διασυρθεί με σκορ 8-0 από την Κολωνία στο Intertoto της UEFA, τον Ιούλιο του 1998.

Επιπλέον, το τελικό 7-2 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας στο νέο, υπερσύγχρονο και εντυπωσιακό γήπεδο της ομάδας του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, είναι η μεγαλύτερη ever ήττα αγγλικής ομάδας εντός έδρας σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και η ομάδα μετράει 137 χρόνια ζωής...

Τα τέσσερα γκολ του Γκνάμπρι, τα δυο του Λεβαντόφσκι και το ένα του Τζόσουα Κίμιχ, αποτέλεσαν τα περισσότερα τέρματα που έχει δεχθεί η Τότεναμ από τον Δεκέμβρη του 1996 σε επίσημο παιχνίδι υψηλού ανταγωνιστικού επιπέδου. Τότε, πριν από σχεδόν 23 χρόνια (παρά δυο μήνες), η Νιούκαστλ είχε συντρίψει το λονδρέζικο κλαμπ φτάνοντας στο τελικό 7-1.

Το ηχηρό και τρομερά δυνατό ευρωπαϊκό χαστούκι που δέχθηκε η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο από τους αμείλικτους Βαυαρούς, αποτελεί και τη μεγαλύτερη ήττα που έχει υποστεί ο Αργεντινός προπονητής των «σπιρουνιών» σε οποιαδήποτε διοργάνωση, μετά το 5-0 που είχε βιώσει ως τεχνικός της Εσπανιόλ, σε παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τον Μάρτιο του 2012.

«Αισθάνομαι τρομερά ντροπιασμένος, πληγωμένος... Όλες οι αρνητικές σκέψεις περνούν από το μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά ντροπιαστικό. Χρειαζόμαστε τη στήριξη του κόσμου τώρα περισσότερο από ποτέ. Πιστεύουμε ότι έχουμε τη δύναμη και τον χαρακτήρα ως ομάδα ν' αντιστρέψουμε την κατάσταση» ήταν τα λόγια του περίλυπου Γιαν Βερτόνχεν, ο οποίος, μαζί με τον Τόμπι Αλντερβάιρελντ στο κέντρο των μετόπισθεν είχαν μια από τις χειρότερες νύχτες της καριέρας τους. Και δεν είναι μονάχα ότι βρέθηκαν σε μια ομάδα που δέχθηκε εφτά γκολ σε 90 λεπτά σε αγώνα Champions League.

Είναι το γεγονός πως αντίκριζαν απέναντί τους αντιπάλους που μπορούσαν πραγματικά να κάνουν τα πάντα, να τους περάσουν με... χίλιους τρόπους και να μη σταματούν τα γκολ και τη διασκέδαση μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων της αναμέτρησης. Όπως συνέβη στο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου με την Άρσεναλ όπου δέχθηκε γκολ πριν την ανάπαυλα και άλλαξε το μομέντουμ, όπως συνέβη στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό όπου δέχθηκε γκολ πριν το ημίχρονο και ξαφνικά κατέρρευσε, έτσι και τώρα, κόντρα στη Μπάγερν, ενώ είχε το προβάδισμα, ισοφαρίστηκε άμεσα και βρέθηκε πίσω στο σκορ λίγο πριν τελειώσει το πρώτο 45λεπτο. Κι εκεί... όλα τελείωσαν γι' ακόμα μια φορά.

Μιλάμε, βέβαια, για μια τετράδα στην άμυνα, όπου βρίσκονται οι Αλντερβάιρελντ και Βερτόνχεν που μένουν ελεύθεροι το προσεχές καλοκαίρι – με τον Βέλγο να έχει μείνει εκτός ομάδας στην έναρξη του πρωταθλήματος μέχρι να... καταφέρει να γυρίσει στο επιθυμητό state of mind – με τον Ντάνι Ρόους που ήθελε να φύγει τη φετινή θερινή μεταγραφική περίοδο και τον απείθαρχο Οριέ που επίσης ήταν προς αποχώρηση...

Ο άλλοτε αστέρας του NBA, φανατικός υποστηρικτής της Τότεναμ και νυν ... τηλεσχολιαστής στο Bleacher Report, Στιβ Νας, έκανε λόγο για το τέλος ενός κύκλου στον σύλλογο, τονίζοντας πως αυτό που έβλεπε στον αγωνιστικό χώρο ήταν «μια τεράστια διαφορά σε ρυθμό, δύναμη, φυσική κατάσταση των παικτών... Η Τότεναμ απλά κυνηγούσε φαντάσματα...».

We sent Spurs fan @SteveNash to watch their Champions League game against Bayern Munich at a Tottenham bar in LA.

Η Τότεναμ με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, είχε μπει σε μια διαδικασία συνεχόμενης εξέλιξης, βελτίωσης, αντοχής στα δύσκολα, υπομονής για το χτίσιμο του νέου γηπέδου, διεκδίκησης του τίτλου της Premier League με τρομερό ποδόσφαιρο, αναγνώριση των προσπαθειών και του στυλ παιχνιδιού από κάθε αντίπαλο οπαδό και πριν από μερικούς μήνες έφτασε στον μεγάλο τελικό του Champions League στη Μαδρίτη.

Η ομάδα αυτή κατάφερε να κάνει μεγάλη ζημιά στις ευρωπαϊκές βλέψεις της Μάντσεστερ Σίτι, να πετύχει τρία γκολ στον περήφανο Άγιαξ στο Άμστερνταμ μέσα σε ένα ημίχρονο κάνοντας τεράστια ανατροπή, έφτασε μέχρι την κορυφή εκεί που πάλεψε με τη Λίβερπουλ και τελικά μπήκε η κόκκινη σημαία στο χώμα, ωστόσο, τίποτα πλέον δεν θυμίζει τη διαδικασία την οποία εμπιστεύθηκαν άπαντες στα «σπιρούνια».

Ο Ποτσετίνο, είχε προσπαθήσει μετά τον ντροπιαστικό αποκλεισμό από την Κόλτσεστερ στον 3ο γύρο του LeagueCup να θίξει ορισμένους εγωισμούς, κάνοντας λόγο για παίκτες που σκέφτονται περισσότερο τον εαυτό τους παρά το σύνολο και την ομάδα. Πήρε ορισμένες μικρές απαντήσεις στο αμέσως επόμενο παιχνίδι με τη Σαουθάμπτον για το πρωτάθλημα, εκεί όπου η Τότεναμ παρά το γεγονός πως έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 30' και ισοφαρίστηκε, είχε τον τρόπο και το σθένος να κυνηγήσει κι άλλο γκολ και πήρε μια τρομερά δύσκολη νίκη.

Αυτό το αποτέλεσμα, όμως, αποδείχθηκε απλά μια... καλή παρένθεση. Δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Κόντρα στη Μπάγερν, ναι μεν ο Σον έβαλε μπροστά τα «σπιρούνια», ναι μεν πανηγύρισε αγκαλιά με τον Ποτσετίνο – αν και ο χαρακτήρας του Νοτιοκορεάτη ξεχωρίζει και δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε λίστα παικτών που κοιτούν τον εαυτό τους – ωστόσο, αισθάνθηκε την ανάγκη να τονίσει ξανά πως η ενότητα λείπει και τώρα είναι πιο απαραίτητη από ποτέ για να καταφέρει να κοιτάξει μπροστά η Τότεναμ. «Πρώτα απ' όλα ο καθένας πρέπει να δείξει τον χαρακτήρα του σαν άντρας...» είπε, κάνοντας το ζήτημα ακόμα πιο σοβαρό, δίχως να περιοριστεί στο ποδοσφαιρικό κομμάτι.

Το θέμα είναι αν ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί ακόμα να εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές του ή πρόκειται γι' ακόμα μια απόδειξη πως εκείνος ο τελικός του Champions League στη Μαδρίτη τον έχει φθείρει και έχει προκαλέσει φθορά και στην επίδρασή του στην ομάδα... Όπως είπε, άλλωστε - και μπορείτε να τον ακούσετε στο παρακάτω βίντεο - μετά τη διεκδίκηση του ευρωπαϊκού τροπαίου, έκλεισε ένα κεφάλαιο για τον σύλλογο. Τώρα πρέπει ν' ανοίξει ένα νέο, με πλάνο για το μέλλον. Το θέμα είναι αν σε αυτό το μέλλον, μπορεί να συνεχιστεί η κοινή πορεία του Αργεντινού τεχνικού με το κλαμπ.

Pochettino reveals what he said to his team at full-time

"It's going to be a tough season" pic.twitter.com/4axWlTl86A

— Football Daily (@footballdaily) October 2, 2019