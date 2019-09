Χάρβεϊ Έλιοτ: Έχει ταλέντο και... άγνοια κινδύνου (vids)

Μόνο τυχαία δεν ήταν η κίνηση των «κόκκινων» το φετινό καλοκαίρι να πάρουν τον 16χρονο εξτρέμ από τη Φούλαμ που υποβιβάστηκε στο φινάλε της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Μαζί και με τον νεαρό αμυντικό, Σεπ Φαν ντεν Μπεργκ, ο οποίος είχε εντυπωσιάσει τον Κλοπ με τη σωματική του διάπλαση στην πρώτη τους επαφή, η Λίβερπουλ έκανε κινήσεις για το μέλλον. Αυτές, μπορεί να προκάλεσαν μονάχα αρνητικά σχόλια καθώς μιλάμε για μια ομάδα εν ενεργεία Πρωταθλήτρια Ευρώπως, από την άλλη, όμως, ο Kloppo δείχνει πως μπορεί να προσαρμόσει τα σχέδιά του και να δώσει ανάσες σε αρκετούς βασικούς με το νέο «αίμα» του συλλόγου.

Παίκτες όπως οι Κέλεχερ, Χούβερ, Τζόουνς, Μπρούστερ και ο Έλιοτ, έδειξαν ότι μπορούν να στηρίξουν την ομάδα και να παρουσιάσουν κάτι πολύ ώριμο στον αγωνιστικό χώρο, με τον 16χρονο εξτρέμ των «κόκκινων» να κερδίζει τις εντυπώσεις.

Είχε δυο δοκάρια, ένα στο 12ο λεπτό κι ένα στο 90ο, με τη μπάλα να μην του κάνει το χατήρι ώστε να τον καταστήσει τον νεότερο ever σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ, όμως, η γενικότερη εικόνα ήταν τρομερά θετική για τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Έβγαλε ολόκληρο το 90λεπτο στην αναμέτρηση των «32» του LeagueCup απέναντι στην ΜΚ Ντονς, έκανε αρκετά πράγματα στο γήπεδο, έβγαλε τον ενθουσιασμό του και τις νεανικές του σκέψεις με τη μπάλα στα πόδια, είχε μια τρομερή ενέργεια και μπαλιά προς τον Μίλνερ στο πρώτο ημίχρονο κάνοντας και επίδειξη της ακρίβειας στις μεταβιβάσεις του και η αλήθεια είναι πως πέτυχε κάτι για την ιστορία της στατιστικής.

Harvey Elliot looking more like David Silva than David Silva. Unbelievable talent. #LFC | #MKDLIV | #CarabaoCup | @HarveyElliott07 pic.twitter.com/s349codtw5

— Footy Feels (@FootyFeels) September 25, 2019