Το σκορ άνοιξε για τη Ρέντινγκ ο Μπάρετ στο 13', για να απαντήσει η Τσέλσι στο 22' με τον Μπάρκλεϊ και να πάρει το προβάδισμα στο 42' με τον Κένεντι. Η Ρέντινγκ δεν τα παράτησε και ισοφάρισε ξανά στο 49', για να αναλάβει στη συνέχεια ο Μουντ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά (57'-60'), κάνοντας το σκορ 2-4. Το τελικό 3-4 διαμορφώθηκε στο 71' από τον Μπάλντοκ.

