Με τον αέρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, η Λίβερπουλ άρχισε με εξάρα την φετινή προετοιμασία. Τι και αν οι Reds παρουσιάστηκαν με πολλά νέα πρόσωπα, διέλυσαν 6-0 την Τρανμίρ (League One) στο Prenton Park και ικανοποίησαν τον Γίργκεν Κλοπ που χρησιμοποίησε και τους 23 που είχε στη διάθεσή του. Ο 19χρονος Μπρέστερ ήταν ο πρωταγωνιστής με δυο γκολ, ενώ σκόραραν και οι Οριγκί, Κέρτις, Τζόουνς, Ντάνκαν.

#LFCPreSeason is here.

Our starting XI for tonight's clash at @TranmereRovers.

— Liverpool FC (@LFC) July 11, 2019