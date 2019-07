Μεταγραφή έπειτα από... 517 ημέρες για την Τότεναμ!

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, έπειτα από δυο στείρες μεταγραφικές περιόδους το περασμένο καλοκαίρι και τον χειμώνα του 2019, έκανε την πρώτη του μεταγραφή... με το βλέμμα στο μέλλον.

Ο Τζακ Κλαρκ, 18χρονος επιθετικός της Λιντς, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τα «σπιρούνια» μέχρι και το 2023, έναντι 10 εκατ.λιρών και αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του λονδρέζικου κλαμπ έπειτα από 517 ημέρες!

Ο νεαρός άσος θα παραμείνει δανεικός στη Λιντς την αγωνιστική περίοδο 2019-2020...

We are delighted to announce the signing of Jack Clarke from Leeds United.



He has agreed a contract with the Club until 2023 and will return to the Championship side on loan for the 2019/20 season.

Get the latest on our Spurs Official app #WelcomeJack #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2019