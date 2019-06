Παντρεύτηκε ο Χάρι Κέιν (pics)

«Τελικά παντρεύτηκα την καλύτερη μου φίλη. Σ' αγαπάω Κέιτ Γκούντλαντ». Με αυτή την ανάρτηση στο Twitter ο Χάρι Κέιν ανακοίνωσε ότι είναι πλέον παντρεμένος με την γυναίκα που είναι στο πλευρό του από τα μαθητικά χρόνια. Η τελετή έμεινε κρυφή, ενώ ο επιθετικός της Τότεναμ και η νυν σύζυγός του είχαν αρραβωνιαστεί δύο χρόνια νωρίτερα. Μαζί βέβαια έχουν ήδη δύο παιδιά.

Finally got to marry my Best Friend! I love you @KateGoodlandx pic.twitter.com/WObPHeWBzR

— Harry Kane (@HKane) June 21, 2019